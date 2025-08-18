जिस बदमाश को भेजा था जेल, 15 अगस्त को उसी ने चीफ गेस्ट बनकर थानाध्यक्ष को किया सम्मानित

दो तमंचों के साथ जिस आरोपी को जेल भेजा गया। छूट कर आने पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उसे थाने का मेहमान बनाया गया। इतना ही नहीं थाना प्रभारी ने उससे सम्मान भी ग्रहण किया। ये मामला बाराबंकी जिले के कुर्सी थाना क्षेत्र का है।

यूपी के बाराबंकी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां दो तमंचों के साथ जिस आरोपी को जेल भेजा गया। छूट कर आने पर स्वतंत्रता दिवस के मौके पर उसे कुर्सी थाने का मेहमान बनाया गया। इतना ही नहीं थाना प्रभारी ने उससे सम्मान भी ग्रहण किया। इसके बाद उमरा चौकी पहुंचे इस आरोपी के साथ सिपाहियों ने ग्रुप फोटो कराई। एक सिपाही ने तो गले में हाथ डाल कर सेल्फी ली। जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

फोटो वायरल होने के बाद इस मामले को संज्ञान लेते हुए एसपी ने सेल्फी लेने वाले सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया है। इसके साथ ही उमरा चौकी पर रहे 11 सिपाहियों को कुर्सी थाना में संबद्ध कर दिया दिया है। थाना प्रभारी कुर्सी की जांच सीओ फतेहपुर को दी गई है। फतेहपुर सर्किल के थाना बड्डूपुर में एसआई रमाकांत सिंह ने मार्च 2025 में महमूदाबाद रोड पर धधरा भट्ठे के पास एक संदिग्ध बाइक सवार को रोक कर तलाशी ली। बाइक की डिग्गी से दो तमंचे बरामद हुए। जामा तलाशी में बाइक सवार के पास तीन कारतूस मिले। उसकी पहचान कुर्सी के ग्राम उमरा के रहने वाले निजाम उर्फ नईम के रूप में हुई थी। मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा था।

पांच महीने पहले दो तमंचा के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजे गए आरोपी निजाम उर्फ नईम को कुर्सी पुलिस भूल गई। जेल से छूट कर लौटे आरोपी निजाम को कुर्सी थाना प्रभारी अनिल कुमार सिंह ने राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर थाने में बतौर मेहमान आमंत्रित किया। बैज लगा कर निजाम का स्वागत किया गया। आर्म्स एक्ट के आरोपी रहे निजाम ने थानेदार अनिल कुमार सिंह को स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया। सिपाहियों के साथ ग्रुप फोटो क्लिक कराई। एक सिपाही नरेंद्र यादव उसके गले में हाथ डाल सेल्फी लेता रहा। सोशल साइट पर वायरल होने पर पुलिस की कलंक कथा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।