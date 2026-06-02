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रोबोट से गुर्दे के दुर्लभ कैंसर का ऑपरेशन, लखनऊ के लोहिया संस्थान को बड़ी सफलता

Yogesh Yadav लखनऊ, कार्यालय संवाददाता
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लखनऊ के लोहिया संस्थान के यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने गोरखपुर की 40 वर्षीय महिला के बाएं गुर्दे में पनपे एक अत्यंत दुर्लभ कैंसर ट्यूमर का रोबोटिक विधि से सफल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दिया है।

रोबोट से गुर्दे के दुर्लभ कैंसर का ऑपरेशन, लखनऊ के लोहिया संस्थान को बड़ी सफलता

UP News: राजधानी लखनऊ में लोहिया संस्थान को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। यहां के यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने गोरखपुर की 40 वर्षीय महिला के बाएं गुर्दे में पनपे एक अत्यंत दुर्लभ कैंसर ट्यूमर का रोबोटिक विधि से सफल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दिया है। करीब 5 घंटे चले इस बेहद जटिल ऑपरेशन में छोटा चीरा लगने, कम दर्द और न्यूनतम रक्तस्राव की वजह से महिला की सेहत में तेजी से सुधार हुआ, जिसके बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

इस ऑपरेशन की सबसे खास बात यह रही कि जहां कॉरपोरेट अस्पतालों में इस सर्जरी का खर्च करीब ₹8 लाख आता है, वहीं लोहिया संस्थान में यह महज 1.3 लाख रुपये में संपन्न हो गई। डॉक्टरों का दावा है कि इस विशेष जन्मजात जटिलता के साथ रोबोटिक सर्जरी का यह दुनिया का पहला मामला है। अब तक विश्व में इस तरह के महज 4 से 5 रोगियों का ही ऑपरेशन हुआ है, लेकिन वे सभी ‘ओपन सर्जरी’ (बड़ा चीरा लगाकर) के जरिए किए गए थे।

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क्या थी मुख्य चुनौती

यूरोलॉजी विभाग के डॉ. आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि गोरखपुर निवासी पूनम गौर के बाएं गुर्दे में बड़ा कैंसर ट्यूमर था। जांच में सामने आया कि यह ट्यूमर बढ़कर शरीर की मुख्य रक्त वाहिनी यानी ‘इन्फीरियर वेना कावा’ (आईवीसी) तक पहुंच चुका था, जिसे चिकित्सा विज्ञान में ‘ट्यूमर थ्रॉम्बस’ कहा जाता है। महिला की नसों की बनावट में एक जन्मजात दुर्लभता भी थी, जिसने इस सर्जरी के जोखिम को बढ़ा दिया था।

इस आपरेशन में शामिल चिकित्सा टीम

यूरोलॉजिस्ट डॉ.आलोक श्रीवास्तव, डॉ. ईश्वर राम धायल, डॉ.संजीत सिंह, रेजिडेंट डॉ. पृथ्वी और डॉ. अनुराग के अलावा एनेस्थीसिया विभाग की डॉ. पूनम, डॉ. पीके दास, डॉ. ब्रह्मदत्त शर्मा, डॉ. दिग्विजय सिंह, सुपरवाइज़र जेनिफर।

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दो फीसदी में होती ये जटिलता

डॉ. आलोक के मुताबिक, करीब 10% गुर्दा कैंसर के मामलों में आईवीसी थ्रॉम्बस पाया जाता है, लेकिन इनमें से 75% मामले दाहिने गुर्दे के होते हैं। पूनम के मामले में यह ट्यूमर बाएं गुर्दे में था। दुनिया में औसतन 1 से 2% लोगों में ही ऐसा होता हैं। बाएं गुर्दे में कैंसर के साथ नसों की यह दुर्लभ बनावट डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी।

निदेशक डॉ. सीएम सिंह के अनुसार गुर्दा कैंसर के साथ मुख्य नस तक ट्यूमर का फैलना यूरोलॉजी विभाग की सबसे कठिन सर्जरी में से एक है। यह सफलता हमारे संस्थान की बेहतरीन टीमवर्क का नतीजा है। हम निरंतर ऐसे ही लोगों का बेहतर इलाज करते रहेंगे।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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