Robin carrying reward 50000 eluded UP police and surrendered before judge यूपी पुलिस को गच्चा देकर कोर्ट पहुंच गया 50 हजार का इनामी रॉबिन, जज के सामने कर दिया सरेंडर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRobin carrying reward 50000 eluded UP police and surrendered before judge

यूपी पुलिस को गच्चा देकर कोर्ट पहुंच गया 50 हजार का इनामी रॉबिन, जज के सामने कर दिया सरेंडर

मेरठ में 50 हजार का इनामी पुलिस को गच्चा देकर कोर्ट पहुंच गया। इनामी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो जाल बिछाया था वह भी फेल हो गया। बदमाश के कोर्ट पहुंचने से पुलिस हाथ ही मलती रह गई।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मेरठ, प्रमुख संवाददाताMon, 6 Oct 2025 07:46 PM
share Share
Follow Us on
यूपी पुलिस को गच्चा देकर कोर्ट पहुंच गया 50 हजार का इनामी रॉबिन, जज के सामने कर दिया सरेंडर

यूपी के मेरठ में 50 हजार का इनामी पुलिस को गच्चा देकर कोर्ट पहुंच गया। इनामी को पकड़ने के लिए पुलिस ने जो जाल बिछाया था वह भी फेल हो गया। बदमाश के कोर्ट पहुंचने से पुलिस हाथ ही मलती रह गई और भाजपा नेता प्रमोद भड़ाना के हत्यारोपी 50 हजारी रॉबिन ने कोर्ट में जज के सामने सरेंडर कर दिया। उस पर मेरठ पुलिस ने 50 हजार का इनाम तो कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी करने में फेल रही। काजीपुर के एक शातिर अपराधी ने सेटिंग कराकर रॉबिन के सरेंडर के लिए व्यवस्था कराई। इसे पुलिस ने कुछ दिन पहले पूछताछ के लिए उठाया था, लेकिन कुछ पता नहीं कर पाई। सोमवार को सरेंडर की सूचना पर पुलिस ने चेकिंग भी कराई, लेकिन तमाम चौकसी फेल हो गई। आरोपी को सीजेएम कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा है।

किठौर के भड़ौली गांव में 27 सितंबर को भाजपा नेता और बीडीसी सदस्य प्रमोद भड़ाना की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। वारदात को गांव निवासी रॉबिन ने अंजाम दिया। आरोपी ने हत्या के बाद ग्राम प्रधान पति सतीश पर भी गोलियां चलाई थी। सतीश के घर पर गोलीबारी की थी। इसके बाद से रॉबिन फरार था। मेरठ पुलिस ने रॉबिन पर 50 हजार का इनाम किया था। मेरठ पुलिस रॉबिन को गिरफ्तार नहीं कर पाई। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था, लेकिन कोई जानकारी पुलिस जुटा नहीं पाई।

दूसरी ओर, रॉबिन की ओर से सीजेएम कोर्ट में सरेंडर के लिए अर्जी लगाई गई। सोमवार को आरोपी को सरेंडर करना था और इसकी जानकारी पर पुलिस ने कचहरी के आसपास घेराबंदी की। सादे कपड़ों में पुलिस को कचहरी में भी रखा गया। इस सबके बावजूद आरोपी दोपहर में सीजेएम कोर्ट में आसानी से पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। चर्चा रही काजीपुर निवासी एक शातिर अपराधी ने सरेंडर की पूरी व्यवस्था कराई और रॉबिन को कोर्ट में पेश कराया। कोर्ट ने प्रमोद भड़ाना हत्याकांड में 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में रॉबिन को जेल भेजा है।

एनकाउंटर के डर से किया सरेंडर

मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में हाल ही में एक-एक लाख इनामी कुछ अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं। ऐसे में मेरठ पुलिस सक्रिय थी। रॉबिन पर 50 हजार का इनाम था। ऐसे में रॉबिन को भी एनकाउंट का डर सता रहा था। ऐसे में आरोपी ने सरेंडर कर जान बचा ली।

सतीश पर कातिलाना हमले का भी आरोपी

रॉबिन ने प्रमोद भड़ाना की हत्या के बाद ग्राम प्रधान पति सतीश पर गोलीबारी की थी। सतीश भाग निकले तो उनके घर पर गोलियां चलाई थी। इस मामले में तीन दिन पहले मुकदमा अलग से दर्ज कराया गया है। इस मुकदमे में भी पुलिस आरोपी का रिमांड लेगी। पुलिस, रॉबिन से पिस्टल बरामदगी के लिए पूछताछ करेगी।

भाई बोला, एनकाउंटर से कम मंजूर नहीं

प्रमोद के भाई कृष्ण कुमार ने कहा कि आरोपी का एनकाउंटर होना चाहिए था। इससे कम मंजूर नहीं है। पुलिस से इंसाफ चाहिए। वहीं मेरठ एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया, रॉबिन ने कोर्ट में सरेंडर किया है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। पिस्टल भी बरामद की जाएगी।

Meerut News UP Police Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |