मंत्री के ममेरे भाई के घर लुटेरों का धावा, मिर्च पाउडर झोंका, रॉड और धारदार हथियारों से हमला
यूपी के शामली में मंत्री जसवंत सैनी के ममेरे भाई के घर घुसे चार नकाबपोश बदमाशों ने जमकर लूटपाट की है। बदमाशों ने पहले मिर्च पाउडर फेंका। इसके बाद लोहे की रॉड और धारदार हथियारों से हमला किया।
थानाभवन (शामली) हिटी। यूपी के शामली में थाना भवन के गांव रसीदगढ़ में मंत्री जसवंत सैनी के ममेरे भाई के यहां लुटेरों ने धावा बोला है। चार नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर परिजनों से मारपीट की और उन पर मिर्ची पाउडर उड़ेल दिया। इसके बाद रॉड और धारदार हथियारों से हमलाकर लूटपाट की और बदमाश फरार हो गए। पीड़ित के मुताबिक बदमाश महिलाओं के कानों से कुंडल और नगदी आदि सामान लूटकर ले गए। पीड़ित ने थाना थानाभवन में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।
गांव रसीदगढ़ निवासी योगेश पुत्र रोहताश आबादी के बाहर मिल रोड पर खेत में मकान बनाकर रहते हैं। उन्होंने थाना भवन थाने में तहरीर देते हुए बताया कि रविवार देर रात करीब डेढ़ बजे वह अपने कमरे में सो रहा था, जबकि उसका भाई संजय और भाभी खुशी, भतीजा विकसित दूसरे कमरे में सो रहे थे। मां बिशन देवी भी अलग कमरे में सोई हुई थी। चार बदमाश दीवार फांदकर मकान के अंदर घुस आए और अंदर से मेन गेट खोल दिया। पीड़ित के अनुसार सभी बदमाशों ने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था।
घर में घुसते ही मिर्च पाउडर झोंका
बदमाशों ने घर में घुसते ही परिजनों पर मिर्ची पाउडर डालकर हमला किया। संजय की पत्नी खुशी के कानों से कुंडल खींच लिए, जिससे वह लहूलुहान हो गईं। बदमाशों ने खुशी के हाथ पर रॉड से भी हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसके बाद बदमाशों ने योगेश के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाशों ने घर में रखे बॉक्स को खंगाला और सोने-चांदी के आभूषण सहित घर में रखी नकदी और सामान लूट लिया। शोर मचाने पर परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए बदमाश फरार हो गए।
बच्चों की आवाज पर आसपास के लोग जागे
बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के लोग जागे तो घटना का पता लगा। घटना के बाद से परिवार दहशत में है। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस आसपास के जंगल में जांच में जुटी है। थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। जांच की जा रही है। घायलों का अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। घटना के बाद से इलाके में दहशत की स्थिति है। पुलिस की सतर्कता और पेट्रोलिंग पर सवाल उठाया जा रहा है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।