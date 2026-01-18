Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newsrobbers loot a retired lekhpal house in akbarpur sitapur up steal jewellery and cash
यूपी: रिटायर्ड लेखपाल के घर लूट, 45 लाख के जेवर और 7 लाख कैश ले गए बदमाश

यूपी: रिटायर्ड लेखपाल के घर लूट, 45 लाख के जेवर और 7 लाख कैश ले गए बदमाश

संक्षेप:

घर में घुसते ही बदमाशों ने घर में मौजूद पांचों सदस्यों को बंधक बना लिया। शोर मचाने पर गोली मार देने की धमकी दी। बदमाशों ने महिलाओं के जेवर उतरवाए और अलमारी में रखे करीब 45 लाख रुपये के जेवर और सात लाख रुपये कैश बटोर लिया। लूटपाट की घटना के बाद से परिवार और ग्रामीण डरे हुए हैं।

Jan 18, 2026 12:56 pm ISTAjay Singh संवाददाता, सीतापुर, (अकबरपुर)
share Share
Follow Us on

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अकबरपुर में तालगांव के रसूलपुर स्थित सेवानिवृत्त लेखपाल के घर में शनिवार देर रात आठ नकाबपोश बदमाश घुस आए। कुछ के हाथ में तमंचा और कुछ लाठी- डंडे से लैस थे। घर में घुसते ही बदमाशों ने घर में मौजूद पांचों सदस्यों को बंधक बना लिया। शोर मचाने पर गोली मार देने की धमकी दी। बदमाशों ने महिलाओं के जेवर उतरवाने के साथ ही अलमारी में रखे करीब 45 लाख रुपये के जेवर और सात लाख रुपये कैश बटोर लिया। लूटपाट की घटना के बाद से परिवार और ग्रामीण डरे हुए हैं। बता दें कि अभी 5 जनवरी को ही गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही में बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल के घर धावा बोलकर लूटपाट की थी। असलहे से लैस बदमाशों ने करीब 45 मिनट तक घर के सदस्यों को बंधक बनाकर रखा और गहने और नकदी समेत 84 लाख का माल समेटकर फरार हो गए थे। विरोध करने पर पिस्टल के बट से रिटायर्ड लेखपाल का सिर फोड़ दिया था। पुलिस इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर चुकी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अकबरपुर के रसूलपुर में पूर्व लेखपाल अमर सिंह का घर है। वह इस समय सीतापुर शहर में रहकर पोतों को पढ़ा रहे हैं। रसूलपर परिवार में दोनों बेटे और परिवार के अन्य सदस्य रह रहे हैं। अमर सिंह के छोटे बेटे पुष्कर सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात घर में उनकी पत्नी बड़े भैया अजय, भाभी और बहन थी। रात करीब एक बजे उनकी नींद खुली तो कमरे में दो नकाबपोश बदमाश खड़े थेउ उनके हाथ में तमंचा था। उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाश उनपर तमंचा तानते हुए गोली मार देने की धमकी देने लगे। वह सहम गए। शोर सुनकर पत्नी भी जग गई।

ये भी पढ़ें:एआई वीडियो से बदनाम करने की साजिश, पर्दाफाश होगा; मणिकर्णिका विवाद पर गरजे योगी

बदमाशों ने धमकाते हुए पत्नी के जेवर उतरवा लिए। कुछ ही देर में छह और नकाबपोश बदमाश आ गए। बदमाशों ने भाई अजय और बहन का कमरा खुलवाया। तीन बदमाशों ने परिवार के पांचों लोगों को एक कमरे में बंधक बना लिया। बदमाशों ने भाभी और बहन के जेवर भी उतरवा लिए। अन्य बदमाश पूरे घर को खंगालने लगे। बदमाश अलमारी में रखे सात लाख रुपये व 45 लाख के जेवर लूट ले गए। इंस्पेक्टर तालगांव के मुताबिक फोरेंसिक टीम की मदद से जांच पड़ताल की जा रही है।

ये भी पढ़ें:‘फ्लाइट में बम है’, विमान के बाथरूम में लिखी सूचना से हड़कंप; इमरजेंसी लैंडिंग

बदमाशों ने डेढ़ घण्टे मचाया उत्पात

पुष्कर सिंह के मुताबिक बदमाश करीब एक बजे घर में दाखिल हुए। डेढ़ घण्टे तक बदमाश घर में रहे। लूटपाट कर बदमाश करीब ढाई बजे घर से गए। बदमाशों ने जाते वक्त धमकाया कि पुलिस में शिकायत की तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। दोबारा और बड़ी घटना को अंजाम देंगे। बदमाशों के जोन के बाद भी परिवार के लोग बहुत डरे हुए थे। कुछ देर बाद पुलिस को सूचना दी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |