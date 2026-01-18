यूपी: रिटायर्ड लेखपाल के घर लूट, 45 लाख के जेवर और 7 लाख कैश ले गए बदमाश

संक्षेप: घर में घुसते ही बदमाशों ने घर में मौजूद पांचों सदस्यों को बंधक बना लिया। शोर मचाने पर गोली मार देने की धमकी दी। बदमाशों ने महिलाओं के जेवर उतरवाए और अलमारी में रखे करीब 45 लाख रुपये के जेवर और सात लाख रुपये कैश बटोर लिया। लूटपाट की घटना के बाद से परिवार और ग्रामीण डरे हुए हैं।

उत्तर प्रदेश के सीतापुर के अकबरपुर में तालगांव के रसूलपुर स्थित सेवानिवृत्त लेखपाल के घर में शनिवार देर रात आठ नकाबपोश बदमाश घुस आए। कुछ के हाथ में तमंचा और कुछ लाठी- डंडे से लैस थे। घर में घुसते ही बदमाशों ने घर में मौजूद पांचों सदस्यों को बंधक बना लिया। शोर मचाने पर गोली मार देने की धमकी दी। बदमाशों ने महिलाओं के जेवर उतरवाने के साथ ही अलमारी में रखे करीब 45 लाख रुपये के जेवर और सात लाख रुपये कैश बटोर लिया। लूटपाट की घटना के बाद से परिवार और ग्रामीण डरे हुए हैं। बता दें कि अभी 5 जनवरी को ही गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के रजही में बदमाशों ने रिटायर्ड लेखपाल के घर धावा बोलकर लूटपाट की थी। असलहे से लैस बदमाशों ने करीब 45 मिनट तक घर के सदस्यों को बंधक बनाकर रखा और गहने और नकदी समेत 84 लाख का माल समेटकर फरार हो गए थे। विरोध करने पर पिस्टल के बट से रिटायर्ड लेखपाल का सिर फोड़ दिया था। पुलिस इस घटना के आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर चुकी है।

अकबरपुर के रसूलपुर में पूर्व लेखपाल अमर सिंह का घर है। वह इस समय सीतापुर शहर में रहकर पोतों को पढ़ा रहे हैं। रसूलपर परिवार में दोनों बेटे और परिवार के अन्य सदस्य रह रहे हैं। अमर सिंह के छोटे बेटे पुष्कर सिंह ने बताया कि शनिवार देर रात घर में उनकी पत्नी बड़े भैया अजय, भाभी और बहन थी। रात करीब एक बजे उनकी नींद खुली तो कमरे में दो नकाबपोश बदमाश खड़े थेउ उनके हाथ में तमंचा था। उन्होंने शोर मचाने की कोशिश की तो बदमाश उनपर तमंचा तानते हुए गोली मार देने की धमकी देने लगे। वह सहम गए। शोर सुनकर पत्नी भी जग गई।

बदमाशों ने धमकाते हुए पत्नी के जेवर उतरवा लिए। कुछ ही देर में छह और नकाबपोश बदमाश आ गए। बदमाशों ने भाई अजय और बहन का कमरा खुलवाया। तीन बदमाशों ने परिवार के पांचों लोगों को एक कमरे में बंधक बना लिया। बदमाशों ने भाभी और बहन के जेवर भी उतरवा लिए। अन्य बदमाश पूरे घर को खंगालने लगे। बदमाश अलमारी में रखे सात लाख रुपये व 45 लाख के जेवर लूट ले गए। इंस्पेक्टर तालगांव के मुताबिक फोरेंसिक टीम की मदद से जांच पड़ताल की जा रही है।