robber in police uniform snatched a bag containing rs 9 lakh 50 thousand in broad daylight from a crowded market fled
पुलिस की वर्दी में आया लुटेरा, भरे बाजार दिन दहाड़े साढ़े 9 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार

पुलिस की वर्दी में आया लुटेरा, भरे बाजार दिन दहाड़े साढ़े 9 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार

संक्षेप:

व्यापारी बलिराम जायसवाल की ‘आरसी आर्नामेंट’ नाम से आभूषणों की दुकान है। शुक्रवार सुबह उनका कर्मचारी संजय पाल 9.50 लाख रुपये नकद लेकर पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान मुंबई क्लॉथ हाउस पहुंचते ही पुलिस की वर्दी की पैंट और जैकेट पहने एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे रोक लिया।

Jan 30, 2026 03:04 pm ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
यूपी के गोरखपुर के व्यस्ततम इलाके घंटाघर में शुक्रवार को दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग कर 9.50 लाख रुपये की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आभूषण व्यापारी के कर्मचारी से एक अज्ञात जालसाज ने पुलिसिया धौंस दिखाकर नकदी से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया।

पीपीगंज के रहने वाले व्यापारी बलिराम जायसवाल की घंटाघर में ‘आरसी आर्नामेंट’ नाम से आभूषणों की दुकान है। शुक्रवार सुबह करीब 11:15 बजे उनका कर्मचारी संजय पाल 9.50 लाख रुपये नकद लेकर गीता प्रेस रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान मुंबई क्लॉथ हाउस (कालीबाड़ी मंदिर के पास) पहुंचते ही पुलिस की वर्दी की पैंट और जैकेट पहने एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे रोक लिया।

आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कर्मचारी को धमकाया और बैग छीन लिया। जालसाज ने कहा कि ‘जीएसटी के कागज लेकर आओ, तभी पैसा मिलेगा।’ एक वर्दीधारी के सामने इस तरह अचानक पड़ा कर्मचारी बुरी तरह घबरा या। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। इसके बाद वह परेशान हाल वापस दुकान लौट आया। उसने अपनी दुकान के मालिक को पूरी घटना की जानकारी दी। कर्मचारी की बात सुनकर व्यापारी के भी होश उड़। वह कुछ लोगों के साथ आनन-फानन में उस जगह पहुंचे जहां पुलिसकर्मी ने कर्मचारी से बैग छीना था। लेकिन जब तक व्यापारी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से फरार हो चुका था।

घटना के बाद व्यापारी बलिराम जायसवाल ने कोतवाली थाने में लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामले से स्थानीय व्यापारियों में रोष है और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। व्यापारियों ने तत्काल एफआईआर दर्ज करने, इलाके के सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच करने और आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लूटी गई रकम बरामद करने की मांग की है। एसपी सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
