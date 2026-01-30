पुलिस की वर्दी में आया लुटेरा, भरे बाजार दिन दहाड़े साढ़े 9 लाख रुपयों से भरा बैग छीनकर फरार

संक्षेप: व्यापारी बलिराम जायसवाल की ‘आरसी आर्नामेंट’ नाम से आभूषणों की दुकान है। शुक्रवार सुबह उनका कर्मचारी संजय पाल 9.50 लाख रुपये नकद लेकर पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान मुंबई क्लॉथ हाउस पहुंचते ही पुलिस की वर्दी की पैंट और जैकेट पहने एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे रोक लिया।

यूपी के गोरखपुर के व्यस्ततम इलाके घंटाघर में शुक्रवार को दिनदहाड़े पुलिस की वर्दी का दुरुपयोग कर 9.50 लाख रुपये की लूट का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आभूषण व्यापारी के कर्मचारी से एक अज्ञात जालसाज ने पुलिसिया धौंस दिखाकर नकदी से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पीपीगंज के रहने वाले व्यापारी बलिराम जायसवाल की घंटाघर में ‘आरसी आर्नामेंट’ नाम से आभूषणों की दुकान है। शुक्रवार सुबह करीब 11:15 बजे उनका कर्मचारी संजय पाल 9.50 लाख रुपये नकद लेकर गीता प्रेस रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक में जमा करने जा रहा था। इसी दौरान मुंबई क्लॉथ हाउस (कालीबाड़ी मंदिर के पास) पहुंचते ही पुलिस की वर्दी की पैंट और जैकेट पहने एक अज्ञात व्यक्ति ने उसे रोक लिया।

आरोपी ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कर्मचारी को धमकाया और बैग छीन लिया। जालसाज ने कहा कि ‘जीएसटी के कागज लेकर आओ, तभी पैसा मिलेगा।’ एक वर्दीधारी के सामने इस तरह अचानक पड़ा कर्मचारी बुरी तरह घबरा या। उसे कुछ समझ नहीं आया कि क्या करें। इसके बाद वह परेशान हाल वापस दुकान लौट आया। उसने अपनी दुकान के मालिक को पूरी घटना की जानकारी दी। कर्मचारी की बात सुनकर व्यापारी के भी होश उड़। वह कुछ लोगों के साथ आनन-फानन में उस जगह पहुंचे जहां पुलिसकर्मी ने कर्मचारी से बैग छीना था। लेकिन जब तक व्यापारी और अन्य लोग मौके पर पहुंचे, आरोपी वहां से फरार हो चुका था।