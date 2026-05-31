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बारात और पिकनिक के लिए किराए पर मिलेगी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें, इतने रुपये में होगा 12 घंटे का सफर

Pawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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शादी-बारात या पारिवारिक पिकनिक के लिए यूपी रोडवेज इलेक्ट्रिक एसी बसें किराये पर देगा। परिवहन निगम आधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग सेवा शुरू की है। इन बसों को 12 घंटे के लिए किराये पर लिया जा सकेगा।

बारात और पिकनिक के लिए किराए पर मिलेगी रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें, इतने रुपये में होगा 12 घंटे का सफर

UP News: अगर आप शादी-ब्याह, बारात या पारिवारिक पिकनिक के लिए आरामदायक और बजट फ्रेंडली वाहन की तलाश में हैं, तो अब रोडवेज की इलेक्ट्रिक बसें आपके लिए नया विकल्प बन गई हैं। परिवहन निगम आधुनिक वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग सेवा शुरू की है। इन बसों को 12 घंटे के लिए किराये पर लिया जा सकेगा, जिसका शुल्क 17784 रुपये निर्धारित किया गया है।

जानकारी के मुताबिक फिलहाल चार्जिंग स्टेशनों की सीमित उपलब्धता के कारण एक बुकिंग में बस अधिकतम 180 किलोमीटर तक यात्रा कर सकेगी। यदि यात्रा 12 घंटे से अधिक चलती है, तो अगले 12 घंटे का अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। बसों में आरामदायक सीटें, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं,बारात और पिकनिक का सफर और भी खास बनेगा। दरअसल अभी तक रोडवेज की बसें 24 घंटे के लिए 27 हजार रुपये में बुक होती थी। आरएम रविंद्र कुमार ने बताया कि बसों की बुकिंग क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय या संबंधित डिपो से करा सकते हैं।

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गोरखपुर से वाराणसी के लिए चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें

उधर, परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए गोरखपुर से विभिन्न रूटों पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू कर दिया है। नई सेवा के तहत वाराणसी, अयोध्या, सोनौली, ठूठीबारी और पडरौना के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं।

गोरखपुर से वाराणसी के लिए इलेक्ट्रिक बस कचहरी बस स्टेशन पर सुबह 6 बजे लग जाएगी और 6:30 बजे रवाना होगी। दूसरी बस दोपहर 3 बजे कचहरी बस स्टेशन से चलेगी। बस कौड़ीराम और बड़हलगंज होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। टू बाय टू इलेक्ट्रिक बस का किराया 454 रुपये तय किया गया है, जबकि नई जनरथ बसों का किराया लगभग 520 रुपये है। वहीं इलेक्ट्रिक बस की टू बाय थ्री श्रेणी का किराया भी करीब 520 रुपये रखा गया है।

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ठूठाबारी के लिए साढ़े 8 बजे और ढाई बजे मिलेगी बस

ठूठीबारी के लिए सुबह 8:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे बस उपलब्ध रहेगी। अयोध्या के लिए सुबह 7:30 बजे, सोनौली के लिए सुबह 8:30 बजे तथा पडरौना के लिए दोपहर 3 बजे बस संचालित होगी। वाराणसी की बसें कचहरी बस स्टेशन से मिलेंगी, जबकि अन्य इलेक्ट्रिक बसें रेलवे बस स्टेशन से संचालित होंगी।

गोरखपुर को मिली 20 इलेक्ट्रिक बसें

इसे लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया किगोरखपुर को कुल 20 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं। फिलहाल चार्जिंग स्टेशन का कार्य पूरा न होने के कारण 10 बसों का संचालन शुरू किया गया है। चार्जिंग स्टेशन का काम पूरा होने के बाद सभी इलेक्ट्रिक बसों को चलाया जाएगा।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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