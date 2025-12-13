ई-रिक्शा को टक्कर मारकर भाग रही रोडवेज बस में तोड़फोड, लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर धुना

संक्षेप: मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कांठ रोड पर शनिवार दोपहर नजीबाबाद डिपो की एक बस अनियंत्रित होकर दौड़ती रही। पहले बस ने 9वीं वाहिनी पीएसी के पास ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मारी।

मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में कांठ रोड पर शनिवार दोपहर नजीबाबाद डिपो की एक बस अनियंत्रित होकर दौड़ती रही। पहले बस ने 9वीं वाहिनी पीएसी के पास ई-रिक्शा में जोरदार टक्कर मारी, जिससे ई-रिक्शा चालक और तीन सवारियां घायल हो गईं। हादसे के बाद चालक बस लेकर भाग गया और करीब आधा किमी दूर पीएसी तिराहे पर गैस सिलेंडर लदे वाहन से टकरा गया। इसके बाद आसपास के लोग एकत्रित हो गए और बस रोकने का प्रयास किया। बस रुकते ही भीड़ ने चालक को पकड़कर धुनाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर मेडिकल कराया, जिसमें शराब की पुष्टि हुई।

नजीबाबाद डिपो की एक बस शनिवार दोपहर करीब दो बजे मुरादाबाद से सवारियां लेकर नजीबाबाद जा रही थी। बस में करीब 45 लोग सवार थे। यह बस सिविल लाइंस क्षेत्र में पीली कोठी से आगे बढ़कर कांठ रोड पर 9वीं वाहिनी पीएसी के पास पहुंची तभी आगे चल रहे ई-रिक्शा में टक्कर मार दी। टक्कर लगते हुए ई-रिक्शा पलट गया। हादसे में सिविल लाइंस के आशियाना निवासी ई-रिक्शा चालक अनिल कुमार और तीन सवारियां घायल हो गईं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टक्कर के बाद बस चालक ने उसे तेज गति से दौड़ाया। करीब आधा किमी दूर पीएसी तिराहे पर पहुंच कर बस ने आगे चल रहे गैस सिलेंडर लदे वाहन में टक्कर मार दी।