लखनऊ में टैंकर से टक्कर से बाद 50 फीट गहरी खाईं में पलटी रोडवेज बस, चार की मौत, कई दबे

यूपी की राजधानी लखनऊ के पास गुरुवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ-हरदोई मार्ग पर काकोरी के पास टैंकर की टक्कर के बाद रोडवेज बस 50 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के बस के नीचे दबे होने की आशंका है। 

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 08:30 PM
यूपी की राजधानी लखनऊ के पास गुरुवार की शाम बड़ा हादसा हो गया। लखनऊ-हरदोई मार्ग पर काकोरी के पास टैंकर की टक्कर के बाद रोडवेज बस 50 फीट गहरी खाई में पलट गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के बस के नीचे दबे होने की आशंका है। पुलिस, प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। बस हरदोई से आ रही थी। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए अफसरों को मौके पर जाकर राहत कार्य तेज करने का निर्देश दिया है।

बताया जाता है कि गुरुवार की शाम बस हरदोई से लखनऊ आ रही थी। काकोरी के टिकैतगंज के पास एक टैंकर से उसकी टक्कर हो गई और तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे 50 फीट गहरी खाई में पलट गई। बस की चपेट में कई बाइक सवार भी आ गए। बस पलटते ही चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और बचाव कार्य शुरू किया। कुछ देर में ही पहुंची पुलिस भी राहत और बचाव में जुट गई। कुछ लोगों के बस के नीचे दबे होने की आशंका में फायर ब्रिगेड को भी सूचना देकर बुला लिया गया। प्रशासन के भी कई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। घायलों को निकालकर अस्पताल भेजा जा रहा है। चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है।

