11 किमी पीछा कर रोडवेज बस पर पथराव के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, यात्रियों ने लेटकर बचाई जान
हमीरपुर बाइक सवार दबंगों ने 11 किलोमीटर तक रोडवेज बस का पीछा करके ताबड़तोड़ फायरिंग की। जान बचाने के लिए बस में सीटों के पीछे छिप गए और कुछ गैलरी में लेट गए। तब उनकी जान बच सकी।
राठ (हमीरपुर), हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के हमीरपुर में बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के पास शुक्रवार को बाइक सवार दबंगों ने 11 किलोमीटर तक पीछा कर रोडवेज बस पर पथराव संग फायरिंग की। जान बचाने के लिए यात्री बस में सीटों के पीछे छिप गए तो कुछ गैलरी में लेट गए। पुलिस के मुताबिक घटनास्थल और आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक किए जा रहे हैं। जो भी इसमें शामिल होगा, सख्त कार्रवाई की जाएगी।
दोपहर को राठ डिपो की बस लखनऊ के लिए निकली थी। उसमें करीब 55 सवारियां बैठी थीं। ब्लॉक के गेट के पास सड़क पर एक बाइक खड़ी थी। बस चालक रामकिशोर और परिचालक सोहित ने रास्ते से बाइक हटाने के लिए कहा तो बाइक सवार युवक गाली-गलौज करने लगा। इस दौरान एक यात्री के साथ धक्का-मुक्की भी हुई। वहीं, सवारियों ने बताया कि राठ के आंबेडकर चौराहे पर भी युवकों से बाइक हटाने को लेकर स्टाफ की कहासुनी हुई थी। युवकों ने अपने साथियों को बुला लिया तो चालक बस लेकर निकल गया।
सवारियों के मुताबिक तीन बाइकों पर सवार नौ दबंग रोडवेज बस का 11 किमी तक पीछा करते धनौरी गांव तक आ गए। दबंगों ने पहले पथराव किया और फिर कई राउंड गोलियां बस पर चलाईं। डर के मारे यात्री बस में ही छिप गए। उधर, कार्यवाहक सीओ शाहरुख खान का कहना है कि रोडवेज बस और अपाचे बाइक आगे बढ़ाने को लेकर स्टाफ का युवकों से विवाद हुआ था जिसके बाद दबंगों ने यह हरकत की। कई लोगों से घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई होगी।
गंगा मेले से लौटते समय थार सवारों ने की फायरिंग
वहीं एक दिन पहले हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा गंगा मेले में मुख्य स्नान के बाद घर लौट रहे थार कार सवार युवकों ने कोतवाली क्षेत्र के नंगौला चौकी क्षेत्र में तीन राउंड फायरिंग कर सनसनी फैला दी थी। गंगा मेले में मुख्य स्नान के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने घरों की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ युवक थार में सवार होकर मोदीनगर जा रहे थे। उनके साथ कुछ युवक भैंसा बुग्गी दौड़ाकर जा रहे थे। आरोप है कि कोतवाली क्षेत्र के नंगौला चौकी क्षेत्र में युवकों ने किसी बात को लेकर अचानक पिस्टल से तीन राउंड फायरिंग कर दी। फायरिंग होने से मौके पर मौजूद लोगों में अफरातफरी मच गई। वारदात के दौरान किसी व्यक्ति ने फायरिंग का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस, आरोपियों की तलाश कर रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।