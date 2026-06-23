रोडवेज बस का चालान ड्राइवर पर पड़ रहा भारी, जेब से कट रहा जुर्माना

लीडर रोड डिपो में संविदा पर तैनात ड्राइवर बृजेश कुमार जायसवाल के मानदेय से 6 हजार रुपये और रॉबर्ट जोसेफ के मानदेय से 7 हजार रुपये कटे हैं। इन ड्राइवरों का कहना है कि 15 से 20 हजार रुपये मासिक मानदेय में इतनी बड़ी कटौती से घरेलू बजट बिगड़ रहा है।

UP News : प्रयागराज के रोडवेज डिपो में तैनात संविदा बस ड्राइवरों के लिए यातायात नियमों की अनदेखी अब सीधे उनकी जेब पर भारी पड़ रही है। विभाग ने चालान की जुर्माना राशि संबंधित ड्राइवर के मानदेय से काटना शुरू कर दिया है। कानपुर, फतेहपुर समेत अन्य शहरों में हुए चालानों के कारण इस महीने कई संविदा ड्राइवरों के मानदेय से पांच हजार से सात हजार रुपये तक की कटौती हुई है।

लीडर रोड डिपो के संविदा चालक बृजेश कुमार जायसवाल के मानदेय से छह हजार रुपये और रॉबर्ट जोसेफ के मानदेय से सात हजार रुपये कटे हैं। इन ड्राइवरों का कहना है कि 15 से 20 हजार रुपये मासिक मानदेय में इतनी बड़ी कटौती से घरेलू बजट बिगड़ रहा है। इनका आरोप है कि बाहरी जिलों में बसों का अधिक चालान किया जाता है। उन्होंने सवारी बैठाने के लिए बसें रोकी थीं और चालान कर दिया गया। क्षेत्रीय प्रबंधक रवींद्र सिंह ने बताया कि यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है और जिस चालक की गलती से चालान होता है, जुर्माना उसी से वसूला जाता है।

39 चालान होने पर बस को किया ब्लैक लिस्ट लीडर रोड डिपो की एक बस का कानपुर में 39 बार चालान हुआ, जिस पर 67 हजार रुपये का जुर्माना लगा। लगातार नियमों के उल्लंघन के चलते बस को ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। यह मामला अब अन्य चालकों के लिए भी चेतावनी बन गया है कि सड़क पर छोटी लापरवाही भी बड़ी आर्थिक सजा में बदल सकती है।

महिला कंडक्टर और ड्राइवर में मारपीट वहीं एक अन्य घटनाक्रम में बसों में यात्रियों को बैठाने को लेकर बांदा डिपो की एक महिला परिचालक और मंझनपुर डिपो के एक चालक के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार, यह घटना 18 मई की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यात्रियों को अपनी-अपनी बस में बैठाने को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। वायरल वीडियो में दोनों के बीच तीखी नोकझोंक के बाद धक्का-मुक्की और मारपीट होती दिखाई दे रही है। महिला परिचालक की ओर से चालक का कॉलर पकड़ने के बाद विवाद और बढ़ गया। हाथापाई के दौरान दोनों जमीन पर भी गिर गए। बाद में चालक वहां से चला गया।