डंपर से टक्कर के बाद बस से नीचे उतरे थे यात्री, ड्राइवर ने अचानक बढ़ा दी गाड़ी; 3 की मौत

उन्नाव में अयोध्या से कानपुर जा रही रोडवेज बस हादसे का शिकार हो गई। डंपर से टक्कर के बाद बस में सवार कुछ यात्री नीचे उतरकर उसके पास खड़े हो गए। इसी दौरान बस अचानक आगे बढ़ गई और नीचे खड़े यात्रियों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में तीन यात्रियों की मौत हो गई, जबकि बस का कंडक्टर घायल हो गया।

UP News: यूपी के उन्नाव से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां अयोध्या से कानपुर जा रही रोडवेज बस की एक डंपर से टक्कर हो गई। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई और कई यात्री बस से नीचे उतर आए। तभी अचानक बस के आगे बढ़ने से नीचे खड़े यात्रियों को चपेट में आ गए। इस हादसे में तीन की मौत हो गई। जबकि कंडक्टर जख्मी हो गया।

ये घटना शुक्रवार देर रात करीब ढाई बजे दही थाना क्षेत्र पुरवा बाईपास मोड़ के पास का है। जहां रोडवेज बस की डंपर से भिड़ंत हो गई। इस हादसे के यात्री अपनी सुरक्षा के लिए बस से उतरकर सड़क किनारे खड़े हो गए थे। इसी दरमियान बस ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दिया। जिससे बस के नीचे मौजूद 4 लोग चपेट में आ गए। जिसमें तीन यात्रियों की मौत और रोडवेज बस का कंडक्टर जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही दही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल कंडक्टर को जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

परिजनों में मचा रहा कोहराम मृतक रामनरेश अपनी पत्नी नीलम और एक बच्चे के साथ कानपुर जा रहे थे। उन्हें अपने ससुर के निधन की सूचना मिली थी। वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए घर से निकले थे। मगर रास्ते में हुए सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं। घटना के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया।

घटनास्थल पर मची रही अफरा तफरी हादसे के बाद घटनास्थल पर पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पुलिस ने यातायात को सुचारु कराया और क्षतिग्रस्त बस व डम्पर को सड़क से हटवाया गया। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि बस चालक ने किन परिस्थितियों में वाहन आगे बढ़ाया और हादसे के पीछे लापरवाही किसकी थी? एएसपी उत्तरी अखिलेश सिंह ने बताया कि सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत व कंडक्टर जख्मी हुआ है। शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।