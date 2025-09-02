गोंडा में झमाझम बारिश से डूबीं सड़कें, मेडिकल कॉलेज परिसर में जलजमाव, आज भी येलो अलर्ट

यूपी के गोंडा जिले में भारी बारिश से शहर की सड़कों, कॉलाेनियों से लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर तक जलभराव हो गया है। जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को दुश्वारियां उठानी पड़ीं। मौसम विभाग के जिले में आज भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

सितंबर माह के पहले ही दिन सोमवार को मॉनसून गोंडा जिले पर मेहरबान रहा। बीते 24 घंटों के दौरान जिले में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखी गई। कृषि विज्ञान केन्द्र गोपालग्राम में सोमवार शाम तक 78 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। शहर की सड़कों, कॉलोनियों से लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर तक जलभराव हो गया है। जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को दुश्वारियां उठानी पड़ीं। मौसम विभाग ने जिले में आज भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

यह बारिश बीते कुछ वर्षों में जिले में 24 घंटों में होने वाली सर्वाधिक बारिश के तौर पर भी विज्ञान केन्द्र में रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के चलते डीएम प्रियंका निरंजन ने कक्षा एक से 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया। सुबह से लेकर दोपहर व शाम तक रह रह कर बारिश जारी रही।

सड़कों पर बहता रहा बारिश का पानी: भादों माह की झमाझम बारिश से सोमवार को शहर की सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कालेज के सामने, गोर्नाद होटल से अफीमकोठी मार्ग पर घुटनों तक बारिश का पानी जमा रहा और लोगों को बारिश के जमा पानी के बीच से होकर गुजरने में परेशानियां हुईं। शहर के आवास विकास कॉलानी समेत अन्य मोहल्लों में सड़कें पानी में डूबीं नजर आईं।