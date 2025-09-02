Roads submerged due to heavy rain in Gonda, waterlogging in medical college campus, yellow alert even today गोंडा में झमाझम बारिश से डूबीं सड़कें, मेडिकल कॉलेज परिसर में जलजमाव, आज भी येलो अलर्ट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRoads submerged due to heavy rain in Gonda, waterlogging in medical college campus, yellow alert even today

गोंडा में झमाझम बारिश से डूबीं सड़कें, मेडिकल कॉलेज परिसर में जलजमाव, आज भी येलो अलर्ट

यूपी के गोंडा जिले में भारी बारिश से शहर की सड़कों, कॉलाेनियों से लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर तक जलभराव हो गया है। जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को दुश्वारियां उठानी पड़ीं। मौसम विभाग के जिले में आज भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 08:35 AM
share Share
Follow Us on
गोंडा में झमाझम बारिश से डूबीं सड़कें, मेडिकल कॉलेज परिसर में जलजमाव, आज भी येलो अलर्ट

सितंबर माह के पहले ही दिन सोमवार को मॉनसून गोंडा जिले पर मेहरबान रहा। बीते 24 घंटों के दौरान जिले में गरज चमक के साथ झमाझम बारिश देखी गई। कृषि विज्ञान केन्द्र गोपालग्राम में सोमवार शाम तक 78 मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई। शहर की सड़कों, कॉलोनियों से लेकर मेडिकल कॉलेज परिसर तक जलभराव हो गया है। जगह-जगह जलभराव होने से लोगों को दुश्वारियां उठानी पड़ीं। मौसम विभाग ने जिले में आज भारी बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है।

यह बारिश बीते कुछ वर्षों में जिले में 24 घंटों में होने वाली सर्वाधिक बारिश के तौर पर भी विज्ञान केन्द्र में रिकॉर्ड की गई। तेज बारिश के चलते डीएम प्रियंका निरंजन ने कक्षा एक से 12 तक सभी स्कूलों में अवकाश घोषित किया। सुबह से लेकर दोपहर व शाम तक रह रह कर बारिश जारी रही।

सड़कों पर बहता रहा बारिश का पानी: भादों माह की झमाझम बारिश से सोमवार को शहर की सड़कें तालाब में तब्दील नजर आई। शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कालेज के सामने, गोर्नाद होटल से अफीमकोठी मार्ग पर घुटनों तक बारिश का पानी जमा रहा और लोगों को बारिश के जमा पानी के बीच से होकर गुजरने में परेशानियां हुईं। शहर के आवास विकास कॉलानी समेत अन्य मोहल्लों में सड़कें पानी में डूबीं नजर आईं।

ये भी पढ़ें:यूपी में भारी बारिश-बिजली गिरने से 14 मरे, अलर्ट से आज इन जिलों में स्कूल बंद

आकाशीय बिजली गिरने से किसान की मौत

आकाशीय बिजली गिरने से खेत देखने गए किसान की मौके पर ही मौत हो गई। मामला थाना तरबगंज क्षेत्र के ग्राम पंचायत पांडेय दुर्जनपुर के कोरी पुरवा का है। गांव के सामाजिक कार्यकर्ता राहुल मिश्र ने बताया कि दोपहर में करीब ढाई बजे अनंते (60) पुत्र बाले गांव के थोड़ी दूर पर धान का खेत देखने गए थे। अचानक शुरू हुई तेज बरसात के बीच आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। बताया कि अनंते के एक बीस वर्षीय बेटा मंशाराम है जो दिव्यांग है। कोतवाल तरबगंज कमलाकांत त्रिपाठी ने बताया कि अभी सूचना नहीं मिली है सूचना मिलने पर कार्यवाही की जायेगी। एसडीएम तरबगंज विश्वामित्र सिंह ने बताया कि सूचना मिली है लेखपाल को मौके पर भेजा है।

Up News UP News Today UP Weather अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |