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यूपी में ऊंची इमारत और 45 मीटर चौड़ी सड़क बना सकेंगे ये लोग, बड़ी राहत देने जा रही योगी सरकार

Dinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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एमएसएमई और डाटा सेंटर जैसे उद्योग लगाने वालों को 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर और अधिक निर्माण की जल्द ही अनुमति दे सकती है। जल्द ही योगी सरकार यूपी में उद्योग लगाने वालों को बड़ी राहत देगी।

यूपी में ऊंची इमारत और 45 मीटर चौड़ी सड़क बना सकेंगे ये लोग, बड़ी राहत देने जा रही योगी सरकार

UP Government News: योगी सरकार उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने वालों बड़ी राहत देने जा रही है। एमएसएमई और डाटा सेंटर जैसे उद्योग लगाने वालों को 12 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर और अधिक निर्माण की जल्द ही अनुमति दे सकती है। इतनी चौड़ी सड़क पर छह मंजिला भवन तक बनाए जा सकेंगे। भूमि लेने पर बेस फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) तीन ही रहेगा, लेकिन तीन मंजिला शुल्क जमा कर और बनने की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह 24 से 45 मीटर चौड़ी सड़क पर अधिकतम 10.5 एफएआर और 45 मीटर या इससे अधिक चौड़ी सड़क पर जितना चाहेंगे उतने ऊंचाई तक निर्माण की अनुमति होगी। हालांकि अभी इसको लेकर प्रस्ताव तैयार कराया जा रहा है।

औद्योगिक विकास विभाग ने इसके लिए उपविधि बनाते हुए इसका प्रारूप जारी किया है। इस पर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। इसे अंतिम रूप देने के बाद कैबिनेट से मंजूरी लिए रखा जाएगा। प्रस्तावित उपविधि के मुताबिक औद्योगिक क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग के लिए 12 से 18, 18 से 24 मीटर चौड़ी सड़क पर सात मंजिला तक भवन बनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है। अभी एफएआर, सेट बैक, ग्राउंड कवरेज, ऊंचाई के संबंध में अलग-अलग सीमाएं हैं। औद्योगिक भूखंडों के लिए आमतौर पर 0.6 से 2 तक, सामूहिक आवासों के लिए 2.75 से 3.5 तक, संस्थागत परियोजनाओं के लिए 0.8 से 2.75 तक और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए 1.2 से 4 तक का एफएआर अनुमन्य है।

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सेट बैक तर्कसंगत बनाया गया

सेट बैक को तर्कसंगत बनाया गया है। इससे दो भूखंडों के बीच की दूरी तय होती है। 100 वर्गमीटर मीटर तक के भूखंड पर आगे 1.5 मीटर, पीछे तथा दोनों तरफ शून्य है 100 से 300 वर्गमीटर तक आगे 3, पीछे 1.5 मीटर, दोनों तरफ जरूरत नहीं है। 300 से 500 वर्गमीटर आगे 4.5 मीटर, पीछे तथा दोनों तरफ 3-3 मीटर सेटबैक छोड़ना होगा। 6000 वर्गमीटर से अधिक के भूखंड पर आगे 9 मीटर, पीछे तथा दोनों तरफ 6-6 मीटर होगा।

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हरियाली और पार्किंग

लैंडस्केपिंग की सीमा 25-50% से घटाकर 5-10% प्रस्तावित है, जिससे भूखंड का अधिकतम उपयोग हो सके। इसके अलावा वाहनों की पार्किंग क्षमता को भी तर्कसंगत बनाया गया है। आवासीय लेआउट में कुल क्षेत्रफल का 15% और गैर आवासीय में 10% भूमि पार्कों के लिए आरक्षित करनी होगी। तीन हजार वर्ग मीटर से कम के लिए अलग से पार्क की जगह जरूरी नहीं होगी, लेकिन इससे अधिक क्षेत्रफल में पार्कों के लिए स्थान सुरक्षित करना अनिवार्य होगा।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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