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चौड़ी होगी सड़क, अंडरपास बनेगा; इस शहर के सबसे बिजी रूट्स में से एक पर जाम खत्म करने का प्लान

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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योजना में कैरिजवे चौड़ीकरण, अतिक्रमण मुक्त कॉरिडोर विकसित करने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवर ब्रिज बनाने, सड़क मरम्मत और विशेष मरम्मत कार्यों को भी शामिल किया गया है। इसके साथ ही यातायात में बाधा बनने वाले स्थायी अवरोधों को हटाने पर भी जोर दिया गया है।

चौड़ी होगी सड़क, अंडरपास बनेगा; इस शहर के सबसे बिजी रूट्स में से एक पर जाम खत्म करने का प्लान

UP News : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे व्यस्त मार्गों में शामिल अयोध्या रोड पर लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने और जाम को खत्म करने के लिए प्लान बनाया गया है। कमता तिराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा, अयोध्या रोड और शहीद पथ क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए फ्लाईओवर, अंडरपास, सिग्नल फ्री कॉरिडोर और स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे उपायों का तकनीकी परीक्षण शुरू हो गया है।

कमता तिराहा, पॉलिटेक्निक चौराहा और अयोध्या रोड राजधानी के ऐसे प्रमुख जंक्शन हैं जहां पीक आवर्स में भारी जाम की स्थिति बनती है। इसे देखते हुए यातायात विभाग ने क्षेत्र में आधारभूत संरचना सुधार और वैज्ञानिक ट्रैफिक प्रबंधन उपायों की जरूरत बताई है। पुलिस उपायुक्त यातायात ने इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार को पत्र लिखकर जरूरी सुधार करने को कहा था।

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योजना में कैरिजवे चौड़ीकरण, अतिक्रमण मुक्त कॉरिडोर विकसित करने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने, सड़क मरम्मत और विशेष मरम्मत कार्यों को भी शामिल किया गया है। साथ ही यातायात में बाधा बनने वाले स्थायी अवरोधों को हटाने पर भी जोर दिया गया है। एलडीए अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी सर्वे और व्यवहार्यता परीक्षण की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।

प्रस्ताव में सबसे पहले कमता तिराहे पर ग्रेड सेपरेटर या फ्लाईओवर निर्माण की संभावना का परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही अंडरपास निर्माण की व्यवहार्यता भी जांची जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि यदि इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलती है तो पूर्वी लखनऊ के बड़े हिस्से को जाम से राहत मिल सकती है।

स्मार्ट तकनीक से होगा ट्रैफिक नियंत्रण

प्रस्ताव में इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) के विस्तार और एडाप्टिव स्मार्ट सिग्नल सिस्टम लागू करने की भी तैयारी है। यह तकनीक ट्रैफिक घनत्व के अनुसार सिग्नलों का समय स्वतः निर्धारित करेगी, जिससे अनावश्यक जाम कम होगा।

सिग्नल फ्री कॉरिडोर पर जोर

यातायात विभाग ने कमता से पॉलिटेक्निक और आगे अयोध्या रोड पर सिग्नल फ्री मूवमेंट कॉरिडोर विकसित करने का सुझाव दिया है। इसके तहत स्लिप रोड, समर्पित टर्निंग लेन और जंक्शन ज्योमेट्री में सुधार जैसे उपाय किए जा सकते हैं। इससे वाहनों की गति बेहतर होगी और चौराहों पर रुकने का समय कम होगा।

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अंडरपास की संभावनाएं तलाश रहा एलडीए

प्रस्ताव में सबसे पहले कामता तिराहे पर ग्रेड सेमेस्टर या फ्लाईओवर निर्माण की संभावना का परीक्षण किया जा रहा है। साथ ही अंडरपास निर्माण की व्यहार्यता भी जांची जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि यदि इन परियोजनाओं को मंजूरी मिलती है तो पूर्वी लखनऊ के बडे हिस्से को जाम से राहत मिल सकती है।

चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की तैयारी

योजना में चौड़ीकरण, अतिक्रमण मुक्त कॉरिडोर विकसित करने, पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) बनाने, सड़क मरम्मत और विशेष मरम्मत कामों को भी शामिल किया गया है। साथ ही यातायात में बाधा बनने वाले स्थायी अवरोधों में बाधा बनने वाले स्थायी अवरोधों को हटाने पर जोर दिया गया है। एलडीए अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी सर्वे और व्यवहार्यता परीक्षण की रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्यवाही तय की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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