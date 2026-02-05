यूपी के 75 जिलों में होने जा रहा है ये काम, केंद्र सरकार ने दिए निर्देश, आठ विभागों से मांगी गई रिपोर्ट
मेरठ समेत प्रदेश के 75 जिलों में सड़क हादसों पर रोकथाम के लिए अब रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार होगा। आठ विभागों के तालमेल से रिपोर्ट तैयार होगी। डीएम के स्तर से सभी विभागों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।
मेरठ समेत प्रदेश के 75 जिलों में सड़क हादसों पर रोकथाम के लिए अब रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार होगा। आठ विभागों के तालमेल से रिपोर्ट तैयार होगी। डीएम के स्तर से सभी विभागों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शासन ने मेरठ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क हादसों में मरने वालों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई है। शासन स्तर पर समीक्षा में पाया गया है कि दिसंबर-2024 के मुकाबले दिसंबर-2025 में 2408 के मुकाबले 2486 लोगों की मृत्यु हो गई।
मेरठ समेत 41 जिलों में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस पर शासन की ओर से सभी जिलों में रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाकर जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरठ जिले में डीएम के निर्देश पर आठ विभागों को रोड सेफ्टी एक्शन प्लान के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद डीएम के स्तर से शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उद्देश्य है कि जिलों में दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सके। आवश्यकता के हिसाब से शासन से बजट उपलब्ध कराई जाएगी।
इन आठ विभागों से मांगी गई है रिपोर्ट
डीएम के निर्देश पर इन आठ विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। विभागों की रिपोर्ट के आधार पर डीएम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। नगर निगम, एनएचएआई, सीएमओ, ट्रैफिक पुलिस, रोडवेज, पीडब्लूडी और शिक्षा विभाग (बीएसए और डीआईओएस) को देनी है रिपोर्ट।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।और पढ़ें