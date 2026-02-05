यूपी के 75 जिलों में होने जा रहा है ये काम, केंद्र सरकार ने दिए निर्देश, आठ विभागों से मांगी गई रिपोर्ट

संक्षेप: मेरठ समेत प्रदेश के 75 जिलों में सड़क हादसों पर रोकथाम के लिए अब रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार होगा। आठ विभागों के तालमेल से रिपोर्ट तैयार होगी। डीएम के स्तर से सभी विभागों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

मेरठ समेत प्रदेश के 75 जिलों में सड़क हादसों पर रोकथाम के लिए अब रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार होगा। आठ विभागों के तालमेल से रिपोर्ट तैयार होगी। डीएम के स्तर से सभी विभागों की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। शासन ने मेरठ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में सड़क हादसों में मरने वालों की बढ़ती संख्या को लेकर चिंता जताई है। शासन स्तर पर समीक्षा में पाया गया है कि दिसंबर-2024 के मुकाबले दिसंबर-2025 में 2408 के मुकाबले 2486 लोगों की मृत्यु हो गई।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेरठ समेत 41 जिलों में सड़क हादसे में मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस पर शासन की ओर से सभी जिलों में रोड सेफ्टी एक्शन प्लान बनाकर जल्द उपलब्ध कराने को कहा गया। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भी इस पर गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मेरठ जिले में डीएम के निर्देश पर आठ विभागों को रोड सेफ्टी एक्शन प्लान के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है। इसके बाद डीएम के स्तर से शासन को रिपोर्ट भेजी जाएगी। उद्देश्य है कि जिलों में दुर्घटनाओं को 50 प्रतिशत तक कम किया जा सके। आवश्यकता के हिसाब से शासन से बजट उपलब्ध कराई जाएगी।