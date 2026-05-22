Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी के इन 18 ब्लॉकों में होने जा रहा ये काम, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, पूरी योजना तैयार

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share

लोक निर्माण विभाग  18 ब्लाकों में बड़ा काम करने जा रहा है।  बारिश के दौरान खराब होने वाली सड़कों के मरम्मत की योजना तैयार कर लिया है।  सड़कें चकाचक होने से लोगों को राहत मिलेगी।

यूपी के इन 18 ब्लॉकों में होने जा रहा ये काम, लोगों को मिलेगी बड़ी राहत, पूरी योजना तैयार

UP News: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में बड़ा काम होने जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने जिले के 18 ब्लाकों में बारिश के दौरान खराब होने वाली सड़कों के मरम्मत की योजना तैयार कर लिया है। सड़कों की मरम्मत होने से लोगों की राह आसान हो जाएगी। बारिश में जिले की अधिकतर सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं। जिसके चलते लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खाड़ी युद्ध के चलते तारकोल के दामों में भारी बढ़ोत्तरी हो गई है। इसके चलते विभागीय अधिकारियों ने तारकोल की कमी को दूर करने के लिए पहले से तारकोल खरीद का कार्य शुरू कर दिया है।

अधिकारी इस बार सड़कों में होने वाले गड्ढों को समय से दूर करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। सड़कों की मरम्मत के कार्य को सभी ब्लाक क्षेत्र में एक साथ कराने की योजना पर कार्य कर रहे हैं। इसके लिए ग्रामीण सड़कों के साथ में अन्य मार्ग और मुख्य जिला मार्ग के लिए आगणन तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग के तीनों खंड के अधिकारियों ने सड़क को गड्ढामुक्त करने के लिए जून माह में कुल छह करोड़ का टेंडर लगाएंगे। वर्तमान में तीनों खंड के अधिकारी कुल छह करोड़ रुपए से सड़कों को गड्ढामुक्त करने के टेंडर लगा रहे हैं। तारकोल के दामों में बढ़ोत्तरी के चलते ठेकेदार सड़क निर्माण से जुड़े कार्यों को लेकर सर्तक हैं। सड़क में बने गड्ढों की मरम्मत में लगने वाले तारकोल को विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

Voice of UP

ओडीआर और मुख्य जिला मार्ग पर अलग से पैच मरम्मत कराएगा

ठेकेदारों के द्वारा विभाग को गिट्टी की आपूर्ति की जाएगी। इस बार पैच मरम्मत के कार्य को ठेकेदारों के द्वारा टेंडर लेने पर पूरे ब्लाक की विभागीय सड़कों में कराना होगा। लोक निर्माण विभाग के तीनों खंड के अधीन छह-छह ब्लॉक आते हैं। इसको ध्यान में रखकर विभाग पैच मरम्मत के कार्य को हर ब्लाक में ग्रामीण सड़कों पर कराएगा। जबकि ओडीआर और मुख्य जिला मार्ग पर अलग से पैच मरम्मत कराएगा।

ये भी पढ़ें:लखनऊ में बिजली संकट पर हाहाकार, बीजेपी के 3 विधायकों की ऊर्जा मंत्री से गुहार
ये भी पढ़ें:लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर एक फ्लाईओवर और 2 अंडरपास बनने जा रहे, सफर आसान होगा

लोगों की राह आसान हो जाएगी

रायबरेली के 18 विकास खंडों में सड़कों पर गढडे होने से आने-जाने में परेशानी हो रही है। पैचिंग को पीडब्ल्यूडी विभाग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जल्द सड़कों के मरम्मतीकरण काम शुरू हो जाएगा। सड़कों की पैचिंग हो जाने से लोगों का सफर आसान हो जाएगा। सड़कों पर गड्ढों के होने से लोगों को आने-जाने में भारी परेशानी होती है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today PWD अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।