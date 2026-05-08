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यूपी में रोडरेज: मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर बदमाशों की दहशत, गन प्वाइंट पर लेकर कार सवारों से की लूटपाट

Dinesh Rathour हापुड़
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हापुड़ में हाईवे पर रोडरेज और लूटपाट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। छह मई की रात करीब दस बजे कार सवार बदमाशों ने मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर एक होटल के पास एक कार सवार में युवकों पर हमला बोल दिया।

यूपी में रोडरेज: मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर बदमाशों की दहशत, गन प्वाइंट पर लेकर कार सवारों से की लूटपाट

Hapur News: यूपी के हापुड़ में बदमाशों के आतंक से दहशत फैल गई। हाईवे पर रोडरेज और लूटपाट की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया। छह मई की रात करीब दस बजे कार सवार बदमाशों ने मेरठ-बुलंदशहर हाईवे पर एक होटल के पास एक कार सवार में युवकों पर हमला बोल दिया। बदमाशों ने उनकी कार को ओवरटेक कर रोकते हुए शीशे तोड़ डाले और फायरिंग कर दी। बदमाश, कार सवार युवकों से 20 हजार रुपये और सोने की चेन भी लूटकर ले गए। पुलिस दो दिन बाद भी आरोपियों को नहीं खोज पाई है। पी़ड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस, हमलावरों को खोजने का दावा कर रही है।

हापुड़ देहात क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 334 मेरठ बाईपास पर चार दोस्त एक कार में सवार होकर गाजियाबाद के मोदीनगर में अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान लाल रंग की कार पीछे से आ रही थी। लाल रंग की कार में सवार युवकों ने शीशे खोल रखे थे। इस कार में सवार युवकों ने गाली गलौज करते हुए मोदीनगर निवासी युवकों की कार को ओवरटेक करते हुए हथियारों के बल पर रोक लिया। सरेराह हाईवे पर कार को रोक कर पत्थर से शीशे तोड़े और फायरिंग करते हुए कार सवार युवकों को गन प्वाइंट पर ले लिया। इसके बाद बदमाशों ने युवकों से करीब 20 हजार रुपये, सोने की चेन लूट ली। लूटपाट के बाद बदमाश फरार हो गए। पीड़ित ने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस, पीड़ित युवकों को थाने ले आई जहां तहरीर लेकर रिपोर्ट दर्ज की गई।

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यह दर्ज की रिपोर्ट

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम रोरी निवासी शिवम की तहरीर पर थाना हापुड़ देहात में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें बताया गया है कि 6 मई की रात करीब दस बजे वह अपने दोस्त सादिक, साकिर और सावेज के साथ मेरठ बाईपास पर ग्राम पटना के पास होटल पर कोल्डड्रिंक पी रहे थे। इसी बीच एक लाल रंग की कार वहां पहुंची जिसमें छह लोग सवार थे। कार सवारों ने पीड़ित और उसके साथियों से गाली गलौज कर दी। वह लोग अपने कार में सवार होकर अपने जाने लगे तो आरोपियों ने हाईवे पर अपनी कार से पीछा कर उनकी कार को रुकवा लिया और आरोपियों ने गाली गलौज कर बेल्ट, लात घूसों से मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। आरोपियों ने पीड़ित की कार का शीशा तोड़ दिया। आरोप है कि एक आरोपी ने फायरिंग भी की। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए।

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पीड़ित बोले, पुलिस ने जो बोला वह लिखा तहरीर में

पीड़ित पक्ष ने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को 112 पर दी गई थी। थाने में जो पुलिस ने बोला वो लिखकर तहरीर दी गई। बाद में जो खुद तहरीर दी उसमें लूटपाट और बदमाशों द्वारा किए गए घटनाक्रम का उल्लेख किया गया है। वहीं, सीओ सिटी वरुण मिश्रा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर थाना हापुड़ देहात पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। शांति व्यवस्था खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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