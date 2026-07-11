गोरखपुर में रोडरेज: पिता के साथ जा रही लड़की को कार से खींच पीटा, बैड टच; कपडे़ फाड़ने की कोशिश

Road rage in Gorakhpur: गोरखपुर रोडरेज की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पिता के साथ जा रही एक लड़की को कार से खींचकर पीटा गया। यही नहीं लड़की को गंदे ढंग से छुआ गया और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अन्य की तलाश की जा रही है।

Road rage in Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पिता को लेकर जा रही एक लड़की को कार से खींचकर पीटा गया। उसके साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की गई। घटना का एक वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में रेलवे हॉस्पिटल के पास कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद हुई इस घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी राज निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। राज निषाद भी गोरखपुर के ही पादरी बाजार क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र की 24 साल की लड़की नौ जुलाई की शाम करीब 6:30 बजे अपने बीमार पिता को इलाज के लिए ग्रैंड विटारा कार से रेलवे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। रेलवे हॉस्पिटल के पास उसकी कार की एक बाइक से टक्कर हो गई। लड़की का आरोप है कि बाइक सवार अपनी गलती मानने के बजाय उस पर ही माफी मांगने का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर उसने अपने साथियों को बुला लिया, जो काली स्कॉर्पियो से मौके पर पहुंचे। लड़की के मुताबिक आरोपियों ने उसके बाल पकड़कर सड़क पर मारपीट की, लात-घूंसों से हमला किया, कपड़े फाड़ने की कोशिश की और गलत तरीके से छुआ। उसने बैड टच करने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। आरोपियों ने उसकी कार में भी तोड़फोड़ कर शीशा तोड़ दिया। इस दौरान कार में बैठे बीमार पिता बेबस होकर पूरी घटना देखते रहे, जबकि युवती राहगीरों से मदद की गुहार लगाती रही। कुछ लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास भी किया।

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बढ़ाईं धाराएं बीच सड़क गुंडागर्दी की इस घटना के बाद युवती लड़की तहरीर पर गोरखपुर के शाहपुर थाने में अज्ञात बाइक सवार और काली स्कॉर्पियो सवार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शुरू में में हल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया था, लेकिन घटना का वीडियो सामने आने और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या के प्रयास, लज्जाभंग, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा मारपीट समेत अन्य गंभीर धाराएं बढ़ा दीं।

सबको पहचान सकती हूं लड़की का कहना है कि वह सभी आरोपियों को सामने आने पर पहचान सकती है। घटना के बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए थे, जिससे वह और उसका परिवार डरा हुआ है। वहीं इस बारे में शाहपुर थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह ने बताया कि लड़की की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक दुर्गेश नंदिनी को सौंपी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपितों की पहचान की गई है। एक आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।