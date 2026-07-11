Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

गोरखपुर में रोडरेज: पिता के साथ जा रही लड़की को कार से खींच पीटा, बैड टच; कपडे़ फाड़ने की कोशिश

By Ajay Singh
प्रमुख संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

Road rage in Gorakhpur: गोरखपुर रोडरेज की हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पिता के साथ जा रही एक लड़की को कार से खींचकर पीटा गया। यही नहीं लड़की को गंदे ढंग से छुआ गया और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर एक आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ अन्य की तलाश की जा रही है।

गोरखपुर में रोडरेज: पिता के साथ जा रही लड़की को कार से खींच पीटा, बैड टच; कपडे़ फाड़ने की कोशिश

Road rage in Gorakhpur: उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पिता को लेकर जा रही एक लड़की को कार से खींचकर पीटा गया। उसके साथ बदसलूकी और छेड़छाड़ की गई। घटना का एक वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। गोरखपुर के शाहपुर क्षेत्र में रेलवे हॉस्पिटल के पास कार और बाइक की मामूली टक्कर के बाद हुई इस घटना के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी राज निषाद को गिरफ्तार कर लिया है। राज निषाद भी गोरखपुर के ही पादरी बाजार क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपियों की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है।

मिली जानकारी के अनुसार गोरखपुर के रामगढ़ताल क्षेत्र की 24 साल की लड़की नौ जुलाई की शाम करीब 6:30 बजे अपने बीमार पिता को इलाज के लिए ग्रैंड विटारा कार से रेलवे हॉस्पिटल लेकर जा रही थी। रेलवे हॉस्पिटल के पास उसकी कार की एक बाइक से टक्कर हो गई। लड़की का आरोप है कि बाइक सवार अपनी गलती मानने के बजाय उस पर ही माफी मांगने का दबाव बनाने लगा। इनकार करने पर उसने अपने साथियों को बुला लिया, जो काली स्कॉर्पियो से मौके पर पहुंचे। लड़की के मुताबिक आरोपियों ने उसके बाल पकड़कर सड़क पर मारपीट की, लात-घूंसों से हमला किया, कपड़े फाड़ने की कोशिश की और गलत तरीके से छुआ। उसने बैड टच करने, दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। आरोपियों ने उसकी कार में भी तोड़फोड़ कर शीशा तोड़ दिया। इस दौरान कार में बैठे बीमार पिता बेबस होकर पूरी घटना देखते रहे, जबकि युवती राहगीरों से मदद की गुहार लगाती रही। कुछ लोगों ने बीच-बचाव का प्रयास भी किया।

ये भी पढ़ें:15 एडीओ पंचायत और150 पंचायत सचिवों की सैलरी रोकने का आदेश, लापरवाही पड़ी भार

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने बढ़ाईं धाराएं

बीच सड़क गुंडागर्दी की इस घटना के बाद युवती लड़की तहरीर पर गोरखपुर के शाहपुर थाने में अज्ञात बाइक सवार और काली स्कॉर्पियो सवार युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। शुरू में में हल्की धाराओं में केस दर्ज किया गया था, लेकिन घटना का वीडियो सामने आने और आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हत्या के प्रयास, लज्जाभंग, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने तथा मारपीट समेत अन्य गंभीर धाराएं बढ़ा दीं।

सबको पहचान सकती हूं

लड़की का कहना है कि वह सभी आरोपियों को सामने आने पर पहचान सकती है। घटना के बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए थे, जिससे वह और उसका परिवार डरा हुआ है। वहीं इस बारे में शाहपुर थाना प्रभारी राकेश रोशन सिंह ने बताया कि लड़की की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच उपनिरीक्षक दुर्गेश नंदिनी को सौंपी गई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर आरोपितों की पहचान की गई है। एक आरोपित को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।

ये भी पढ़ें:NCR की तर्ज पर UP SCR में तेज होगी रफ्तार, कानपुर से अयोध्या तक नमो भारत कॉरिडोर
ये भी पढ़ें:यूपी में आज जमकर बरसेंगे मेघा, 33 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी
ये भी पढ़ें:बीमार प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को पीटकर मार डाला, दिल दहला देने वाला मर्डर

क्या बोले एसपी सिटी

एसपी सिटी निमिष पाटिल ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी राज निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।