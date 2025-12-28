यूपी से ही तय होगा दिल्ली का रास्ता, मेरठ पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश

संक्षेप: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का काशी टोल प्लाजा से लेकर कंकरखेड़ा बाईपास तक कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इवारा रिसार्ट में आयोजित पश्चिम क्षेत्र की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ही है।

भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का पहली बार मेरठ आगमन पर रविवार को भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं का जोश देख गदगद हुए प्रदेश अध्यक्ष ने 2027 विधानसभा चुनाव का शंखनाद करते हुए कहा कि भाजपा में कार्यकर्ता ही सबसे बड़ी शक्ति है। उन्होंने कहा यूपी से ही दिल्ली का रास्ता तय होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का काशी टोल प्लाजा से लेकर कंकरखेड़ा बाईपास तक कई स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। इवारा रिसार्ट में आयोजित पश्चिम क्षेत्र की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा ही है, जहां एक कार्यकर्ता को राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ​अखिलेश यादव और इंडी गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा कि विपक्ष का काम केवल कमियां कुरेदना है। उन्होंने कहा सपा, कांग्रेस और ममता बनर्जी के दलों में किसी को अध्यक्ष बनने के लिए पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां केवल परिवार का ही वर्चस्व है। भाजपा में लोकतंत्र जीवित है। इस अवसर पर पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष सतेंद्र सिसोदिया ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। संचालन क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा ने किया। धन्यवाद ज्ञापन पश्चिम क्षेत्र प्रभारी एमएलसी सुभाष यदुवंशी ने किया।

'मिशन यूपी' का दिया संदेश ​पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं से कमर कसने का आह्वान किया। यूपी का महत्व बताते हुए कहा कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 2014 से अब तक मिली सफलताओं को 2027 में भी दोहराना है। कहा कि ​मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी और यहीं से 2027 में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया जाए।

​मतदाता सूची पर ध्यान दें कार्यकर्ता उन्होंने एसआईआर को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं को सचेत किया कि यदि समर्थकों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं होंगे तो चुनाव में चुनौती खड़ी हो सकती है। पार्टी की योजनाओं को धरातल तक ले जाना अनिवार्य है। 31 दिसंबर के बाद भाजपा कार्यकर्ता एक-एक बूथ के मतदाताओं का हिसाब लें। एक भी वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में छूटना नहीं चाहिए। यह काम ही 2027 में जीत का आधार होगा।