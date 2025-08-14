पीलीभीत में उफनाई देवहा नदी, बाढ़ से कटी सड़क, उत्तराखंड जाने का रास्ता बंद

पीलीभीत में बाढ़ से मझोला-सितारगंज रोड का एक हिस्सा कट गया। मझोला से विरहनी होते हुए उत्तराखंड के सितारगंज जाने वाला रास्ता बंद हो गया। सड़क कटने की सूचना मिलते ही अमरिया एसडीएम पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे।

यूपी के पीलीभीत के देवहा नदी की बाढ़ में गुरुवार को मझोला-सितारगंज रोड का एक हिस्सा कट गया। मझोला से विरहनी होते हुए उत्तराखंड के सितारगंज जाने वाला रास्ता बंद हो गया। सड़क कटने की सूचना मिलते ही अमरिया एसडीएम पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन ने ग्रामीणों से पानी के बहाव से दूर रहने की अपील की।

गुरुवार को नानकसागर से 12 हजार क्यूसेक पानी डयूनी बैराज और देवहा नदी में छोड़ा गया। नानकसागर बांध का पानी ने नदी का जलस्तर बढ़ा दिया। बाढ़ के पानी ने कटान शुरू कर दिया। पीलीभीत से उत्तराखंड के सितारगंज जाने वाले रोड पानी के तेज बहाव में कट गया। रोड की एक पुलिया भी बह गई। पुलिया बह जाने से देवहा नदी का पानी सड़क पर बहने लगा। पुलिस ने खतरे की आशंका को देखते हुए सड़क के दोनों ओर आवागमन बंद कर दिया है। सूचना मिलते ही एसडीएम अमरिया मयंक गोस्वामी अमरिया पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गए।

अमरिया तहसील के एसडीएम मयंक गोस्वामी ने बताया कि नानकसागर बांध से छोड़े गए पानी के तेज बहाव में मझोला-सितारगंज रोड का कुछ हिस्सा बह गया है। उच्चाधिकारियों को जानकारी दे दी गई है। खटीमा और शहर मुख्यालय से अमरिया होकर उत्तराखंड लोग जा सकेंगे।

उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी की निगरानी में है क्षतिग्रस्त रोड पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता राजेश चौधरी ने बताया कि जहां सड़क कटी वह क्षेत्र अमरिया तहसील में आता है। यह क्षेत्र उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी की निगरानी में यह रोड है। औद्योगिक कॉरिडोर के जरिए खमीर फैक्ट्री तक जाने वाला रोड ठीक है। पिछले साल भी बारिश की वजह से यह पुलिया क्षतिग्रस्त हुई थी।