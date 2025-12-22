यूपी में सड़क हादसा: नीलगाय से टकराई कार, बाल-बाल बचीं बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री

संक्षेप: मथुरा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहीं अभिनेत्री की कार नेशनल हाईवे पर जीएलए यूनिवर्सिटी के समीप अचानक सामने आई नीलगाय से टकरा गई, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

यूपी के मथुरा में हादसा हो गया। हादसे में फिल्म मैंने प्यार किया से प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री हादसे में बाल-बाल बच गईं। मथुरा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहीं अभिनेत्री की कार नेशनल हाईवे पर जीएलए यूनिवर्सिटी के समीप अचानक सामने आई नीलगाय से टकरा गई, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में अभिनेत्री पूरी तरह सुरक्षित रहीं। जानकारी के अनुसार, भाग्यश्री रविवार को मथुरा में आयोजित संस्कार स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने दिल्ली से वृंदावन आ रही थीं। इसी दौरान उनकी इनोवा क्रिस्टा कार (संख्या यूपी 85 सीबी 6021) के सामने अचानक नीलगाय आ गई। चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और कार नीलगाय से टकरा गई।

हादसे की सूचना मिलते ही कार्यक्रम आयोजकों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद आयोजकों ने तत्काल दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर अभिनेत्री को वृंदावन के एक लक्जरी होटल में सुरक्षित भिजवाया। बताया गया कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर स्थानीय लोग भी एकत्र हो गए। इस संबंध में काफी प्रयास के बावजूद अभिनेत्री भाग्यश्री ने हादसे को लेकर कोई बयान देने से इनकार कर दिया। आयोजकों के अनुसार, अभिनेत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी तबीयत ठीक है।