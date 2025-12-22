Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRoad accident in mathura Car collides with nilgai Bollywood actress Bhagyashree narrowly escapes unhurt
यूपी में सड़क हादसा: नीलगाय से टकराई कार, बाल-बाल बचीं बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री

यूपी में सड़क हादसा: नीलगाय से टकराई कार, बाल-बाल बचीं बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री

संक्षेप:

मथुरा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहीं अभिनेत्री की कार नेशनल हाईवे पर जीएलए यूनिवर्सिटी के समीप अचानक सामने आई नीलगाय से टकरा गई, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

Dec 22, 2025 08:56 pm ISTDinesh Rathour चौमुंहा (मथुरा), हिन्दुस्तान संवाद
share Share
Follow Us on

यूपी के मथुरा में हादसा हो गया। हादसे में फिल्म मैंने प्यार किया से प्रसिद्ध अभिनेत्री भाग्यश्री हादसे में बाल-बाल बच गईं। मथुरा में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आ रहीं अभिनेत्री की कार नेशनल हाईवे पर जीएलए यूनिवर्सिटी के समीप अचानक सामने आई नीलगाय से टकरा गई, जिससे वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि हादसे में अभिनेत्री पूरी तरह सुरक्षित रहीं। जानकारी के अनुसार, भाग्यश्री रविवार को मथुरा में आयोजित संस्कार स्कूल के वार्षिक समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने दिल्ली से वृंदावन आ रही थीं। इसी दौरान उनकी इनोवा क्रिस्टा कार (संख्या यूपी 85 सीबी 6021) के सामने अचानक नीलगाय आ गई। चालक ने वाहन पर नियंत्रण खो दिया और कार नीलगाय से टकरा गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हादसे की सूचना मिलते ही कार्यक्रम आयोजकों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद आयोजकों ने तत्काल दूसरी गाड़ी की व्यवस्था कर अभिनेत्री को वृंदावन के एक लक्जरी होटल में सुरक्षित भिजवाया। बताया गया कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, हालांकि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर स्थानीय लोग भी एकत्र हो गए। इस संबंध में काफी प्रयास के बावजूद अभिनेत्री भाग्यश्री ने हादसे को लेकर कोई बयान देने से इनकार कर दिया। आयोजकों के अनुसार, अभिनेत्री पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी तबीयत ठीक है।

एक्सप्रेसवे पर बाइक डिवाइडर से टकराकर पलटी

वहीं दूसरी ओर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर रविवार की शाम एक तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।हादसे में बाइक सवार घायल हो गया।जिसे सीएचसी फतेहाबाद में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार जिला धौलपुर थाना मनिया ईचापुर निवासी मनीष पुत्र दंगल सिंह बाइक से जा रहा था।रविवार की शाम आठ बजे के करीब थाना फतेहाबाद क्षेत्र में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 27 पर बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई।हादसे में बाइक सवार घायल हो गया।सूचना पर यूपीडा की टीम मौके पर पहुंची और इलाज के लिए सीएचसी फतेहाबाद में भर्ती कराया गया।वहीं सोमवार को बाइक सवार अपने घर चला गया है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Bollywood News Road Accident Mathura News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |