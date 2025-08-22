अयोध्या में दर्दनाक सड़क हादसा, हाईस्पीड कार पेड़ से टकराई, 2 की मौत
यूपी के अयोध्या में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई । वहीं एक दूसरे में दूसरे हादसे में एक की मौत हो गई।
यूपी में अयोध्या रामनगरी के बीकापुर क्षेत्र में रात्रि एक बजे के आसपास में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। दशरथ पुर के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार तीन लोगों में से दो की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरे हादसे में एक युवक की मौत हो गई।
मृतकों की पहचान प्रभाकर तिवारी (26 वर्ष) पुत्र गणेश तिवारी और रोहित सिंह (30 वर्ष) पुत्र मनोज सिंह निवासी ग्राम भदौली बुजुर्ग थाना महराज गंज जनपद अयोध्या के रूप में हुई है। घायल अंकित पुत्र संजय सिंह को जिला अस्पताल फैजाबाद रिफर किया गया है। रात्रि गश्त ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक राजेश कुमार को पीआरवी के प्रभारी कांस्टेबल अखिलेश यादव ने मोबाइल से सूचना दी थी। सूचना पर पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को सीएचसी बीकापुर पहुंचाया।
वाहन के टक्कर में युवक की गई जान
वहीं खजुराहट मिल्कीपुर मार्ग पर कोछा बाजार के पास सब्जी दुकानदार को अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। मौके पर ही दुकानदार की मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना अयोध्या जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के कोछा बाजार के पास सड़क की है। जहां पर बीते गुरुवार की रात लगभग 9 बजे के आसपास सब्जी बेचकर घर वापस जा रहे कोछा मठिया निवासी दुर्गा प्रसाद चौहान को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया। जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मोहम्मद मुस्लिम शेख ने बताया कि इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई थी। रात्रि में ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है ।