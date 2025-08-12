योगी के मंत्री ने जयंत चौधरी की पार्टी को बताया 'पनौती', बोले- RLD का वोटर भाजपा को वोट नहीं देता

योगी के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपनी ही सहयोगी पार्टी से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोकदल का वोटर कभी भाजपा को वोट नहीं देता। उन्होंने रालोद से जुड़े इतिहास के जरिए तंज कसा। कहा कि रालोद जिससे जुड़ी उसको नुकसान उठाना पड़ा।

राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी कुछ दिन पहले मथुरा गये थे। इस दौरान इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह से भी मुलाकात की। लेकिन इसे लेकर अब छाता सीट से एमएलए और योगी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरएलडी का वोट भाजपा को नहीं मिलता है।

सोशल मीडिया पर मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रालोद जिसके साथ जुड़ी उसे नुकसान उठाना पड़ा। लोकदल का वोटर कभी भी भाजपा को वोट नहीं देता है। यहां जो कांग्रेस को वोट मिले वह लोक दल का वोटर था।

लक्ष्मी नारायण ने आगे कहा कि आरएलडी से गठबंधन के कारण ही भाजपा 300 से खिसककर 240 सीटों पर आ गई। इसकी स्थापना ही ऐसे मुहूर्त में हुई कि जिसके साथ गई उसका सूपड़ा साफ हो गया। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। तब वे छाता क्षेत्र में 85 हजार वोट से पीछे रह गए। जहां कांग्रेस को 20-25 हजार वोट मिलते थे यहां जो कांग्रेस को वोट मिला है वह लोकदल का ही वोटर्स है।