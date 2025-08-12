RLD voters do not vote for BJP Yogi minister Chaudhary Laxmi Narayan is upset with his own ally party योगी के मंत्री ने जयंत चौधरी की पार्टी को बताया 'पनौती', बोले- RLD का वोटर भाजपा को वोट नहीं देता, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
योगी के मंत्री ने जयंत चौधरी की पार्टी को बताया 'पनौती', बोले- RLD का वोटर भाजपा को वोट नहीं देता

योगी के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपनी ही सहयोगी पार्टी से नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लोकदल का वोटर कभी भाजपा को वोट नहीं देता। उन्होंने रालोद से जुड़े इतिहास के जरिए तंज कसा। कहा कि रालोद जिससे जुड़ी उसको नुकसान उठाना पड़ा।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, मथुराTue, 12 Aug 2025 02:39 PM
योगी के मंत्री ने जयंत चौधरी की पार्टी को बताया 'पनौती', बोले- RLD का वोटर भाजपा को वोट नहीं देता

राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी कुछ दिन पहले मथुरा गये थे। इस दौरान इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री तेजपाल सिंह से भी मुलाकात की। लेकिन इसे लेकर अब छाता सीट से एमएलए और योगी सरकार में मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि आरएलडी का वोट भाजपा को नहीं मिलता है।

सोशल मीडिया पर मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें वह गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रालोद जिसके साथ जुड़ी उसे नुकसान उठाना पड़ा। लोकदल का वोटर कभी भी भाजपा को वोट नहीं देता है। यहां जो कांग्रेस को वोट मिले वह लोक दल का वोटर था।

लक्ष्मी नारायण ने आगे कहा कि आरएलडी से गठबंधन के कारण ही भाजपा 300 से खिसककर 240 सीटों पर आ गई। इसकी स्थापना ही ऐसे मुहूर्त में हुई कि जिसके साथ गई उसका सूपड़ा साफ हो गया। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। तब वे छाता क्षेत्र में 85 हजार वोट से पीछे रह गए। जहां कांग्रेस को 20-25 हजार वोट मिलते थे यहां जो कांग्रेस को वोट मिला है वह लोकदल का ही वोटर्स है।

उधर, सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल के राधापुरम एस्टेट स्थित जिला कार्यालय पर छाता के पूर्व विधायक ठाकुर तेजपाल सिंह व जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह भरंगर ने पत्रकार वार्ता में संयुक्त रूप से कहा कि पार्टी की पौधशाला से निकले लोग उसके एहसान भूल गए हैं। रालोद नेताओं ने चौ. लक्षमी नारायण को निशाने पर लिया। कहा कि उन्हें सबसे पहले राष्ट्रीय लोक दल से विधायक बनाया। भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के कार्यकाल में भी वे विधायक रहे। चौधरी अजित सिंह ने उनको कई बार चुनाव लड़ाया। चौधरी जयंत सिंह ने उनकी पत्नी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। तेजपाल सिंह और राजपाल सिंह भरंगर ने कहा कि उनके वक्तव्य से महसूस होता है कि वे पुरानी बातें भूल गए हैं।

