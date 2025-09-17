RLD to contest UP Panchayat Elections Alone in Braj area Committee members Relatives will not be candidate ब्रज में पंचायत चुनाव में अकेले उतरेगी रालोद, समिति सदस्यों के रिश्तेदार नहीं बनेंगे प्रत्याशी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) की उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव संचालन समिति की तीसरी बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि आगामी जिला पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल अकेले मैदान में उतरेगी। अगले 10 दिनों में जनपदीय समितियों का गठन पूरा होगा। समिति के सदस्यों के रिश्तेदार प्रत्याशी नहीं बनेंगे।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुराWed, 17 Sep 2025 08:48 AM
पंचायत चुनाव संचालन समिति के प्रदेश संयोजक डॉ. कुलदीप उज्जवल ने बताया कि पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर प्रदेश स्तर की एक अहम बैठक लखनऊ में पहले ही सम्पन्न हो चुकी है, जिसमें रालोद के प्रदेशभर के सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। इसके बाद हस्तिनापुर क्षेत्र की बैठक मेरठ में आयोजित हुई और अब बृज क्षेत्र की तीसरी बैठक मथुरा में की गई।

पंचायत चुनाव संचालन समिति के प्रदेश संयोजक डॉ. कुलदीप उज्जवल ने बताया कि पंचायत चुनाव की रणनीति को लेकर प्रदेश स्तर की एक अहम बैठक लखनऊ में पहले ही सम्पन्न हो चुकी है, जिसमें रालोद के प्रदेशभर के सभी क्षेत्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। इसके बाद हस्तिनापुर क्षेत्र की बैठक मेरठ में आयोजित हुई और अब बृज क्षेत्र की तीसरी बैठक मथुरा में की गई।

बैठक में नवनिर्वाचित पंचायत चुनाव संचालन समिति के संयोजक और सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। साथ ही यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जनपद में 5-5 जिम्मेदार लोगों की कमेटी बनाई जाएगी, जो प्रत्याशी चयन करेगी। यह प्रक्रिया क्षेत्रीय और मंडल अध्यक्षों की निगरानी में होगी और अंतिम सूची उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव संचालन समिति को भेजी जाएगी।

पंचायत चुनाव समिति के प्रदेश संयोजक एवं पूर्व राज्यमंत्री डॉ. कुलदीप उज्जवल ने कहा कि पंचायत चुनाव ही विधानसभा चुनाव का आधार होते हैं। यदि हम पंचायत स्तर पर मजबूत होंगे तो विधानसभा में भी सफलता निश्चित होगी। पंचायत चुनाव केवल राजनीतिक प्रक्रिया नहीं बल्कि गांवों की असली ताक़त और लोकतंत्र की जड़ हैं। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर जनता से सीधा संवाद करेंगे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बृज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष बृजेश चाहर ने सभी को धन्यवाद करते हुए कहा कि अगले 10 दिनों में जनपदीय समितियों का गठन पूरा कर लिया जाएगा। प्रत्याशी चयन में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित की जाएगी और यह भी ध्यान रखा जाएगा कि समिति के सदस्यों के रिश्तेदार पंचायत चुनाव में प्रत्याशी न हों। संचालन करते हुए रालोद के मथुरा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह भरंगर ने कहा कि मथुरा में इस बार जिला पंचायत अध्यक्ष रालोद का होगा।

युवा लोकदल के क्षेत्रीय अध्यक्ष उमेश चौधरी ने कहा कि युवाओं और पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जानी चाहिए। समिति सदस्य विकास कादियान ने कहा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना जरूरी है। समिति सदस्य मोहम्मद ज़ैद ने कहा कि पूरे प्रदेश में रालोद मजबूती से चुनाव लड़ेगी और सफलता प्राप्त करेगी। समिति सदस्य ठाकुर संतोष सिंह और रोहित प्रताप ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल पंचायत चुनाव में बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है।

बैठक में ठाकुर सन्तोष सिंह, रामपाल धामा, अलीगढ़ से हमबीर सिंह, आगरा से पंडित गोविंद शर्मा, फिरोजाबाद से देशराज, हाथरस से श्याम सिंह, मैनपुरी से राघवेंद्र द्विवेदी, युवा जिलाध्यक्ष मयंक खिरवार (आगरा), महीपाल (हाथरस), अमर सिंह (फिरोजाबाद) आदि ने विचार साझा किए।

