2027 की तैयारी में जुटी रालोद, जयंत चौधरी ने संगठन किया फेरबदल, पांच जिलों के जिलाध्यक्ष बदले

2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी रालोद ने संगठन में बड़ा फेर कर दिया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने संगठन में पांच जिला अध्यक्षों के साथ कईयों की जिम्मेदारी बदली है।

Jan 31, 2026 10:34 pm ISTDinesh Rathour मेरठ, मुख्य संवाददाता
2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी रालोद ने संगठन में बड़ा फेर कर दिया। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने संगठन में पांच जिला अध्यक्षों के साथ कईयों की जिम्मेदारी बदली है। मुजफ्फरनगर के दो बार जिला पंचायत अध्यक्ष रहे और शामली निवासी तरसपाल मलिक को हस्तिनापुर क्षेत्र (पश्चिम क्षेत्र) का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है। बुलंदशहर के राजीव चौधरी को रालोद का क्षेत्रीय मंत्री बनाया है। काशी क्षेत्र में राम आसरे विश्वकर्मा को और कानपुर क्षेत्र में नरेंद्र यादव को क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाया है।

रालोद ने मेरठ समेत पांच जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। पार्टी की ओर से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार मेरठ में मतलूब गौड़ को हटाकर युवा चेहरे अनिकेत भारद्वाज को नया जिलाध्यक्ष बनाया है। अनिकेत भारद्वाज जिला पंचायत सदस्य हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में संजय राठी को जिलाध्यक्ष बनाया है। बिजनौर में ओमपाल कश्यप, अलीगढ़ में एडवोकेट कालीचरण और बदायूं में मुकेश चौधरी को नया जिलाध्यक्ष बनाया है। पार्टी नेताओं के अनुसार अधिकतर पदों पर फेरबदल तीन-तीन साल का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण किया गया है।

युवा नेतृत्व पर बड़ा दांव खेला

मात्र 30 साल की उम्र में बड़ी जिम्मेदारी मिलने से जिले के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है राष्ट्रीय लोकदल के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मेरठ में जातीय समीकरण साधने के साथ युवा नेतृत्व पर बड़ा दांव खेला गया है। ​एडवोकेट अनिकेत भारद्वाज शैक्षणिक रूप से अत्यंत सुदृढ़ हैं। उन्होंने एलएलबी और एलएलएम की डिग्री प्राप्त की है। संगठन में उनकी सक्रियता पुरानी है, वे राष्ट्रीय सचिव (युवा लोकदल) और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष (युवा लोकदल, उ.प्र.) के महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके हैं। ​अनिकेत को राजनीति विरासत में मिली है। उनके पिता सोहित कुमार त्यागी (एडवोकेट) सरधना बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, रालोद के जिला उपाध्यक्ष और युवा लोकदल के पूर्व प्रदेश सचिव रहे हैं। उनकी माता अंजना त्यागी भी सरधना के ग्राम इकड़ी की पूर्व प्रधान रह चुकी हैं।

​​जयंत चौधरी का जताया आभार

​अपनी नियुक्ति पर एडवोकेट अनिकेत भारद्वाज ने कहा कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने युवा कार्यकर्ता पर भरोसा जताया है। लक्ष्य किसान, मजदूर और युवाओं की आवाज को मजबूती से उठाना और चौधरी चरण सिंह एवं चौधरी अजित सिंह की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाना है।

