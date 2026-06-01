UP Election 2027: मुरादाबाद की एक सीट पर दावेदारी ठोक सकती है रालोद, 4 जून को जयंत का शक्ति प्रदर्शन
मुरादाबाद में रालोद की बढ़ती सक्रियता से 2027 विधानसभा चुनाव में एक सीट पर दावेदारी के कयास तेज हो गए हैं। 4 जून को जयंत चौधरी की रैली को शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। पार्टी जिले में अपना जनाधार मजबूत करने और गठबंधन में हिस्सेदारी बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है।
आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर मुरादाबाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) की बढ़ती सक्रियता से यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के तहत जिले की किसी एक विधानसभा सीट पर दावा कर सकती है। हाल के दिनों में रालोद की ओर से किए जा रहे कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों ने इन अटकलों को और बल दिया है।
मुरादाबाद की एक सीट पर RLD ठोंक सकती है दावा
राजनीतिक जानकारों का मानना है कि रालोद ऐसी सीट पर दावा कर सकती है, जहां पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कमजोर रहा हो। मुरादाबाद जिले की छह विधानसभा सीटों में से चार पर वर्तमान में समाजवादी पार्टी का कब्जा है। वहीं नगर विधानसभा सीट पर भाजपा लगातार दूसरी बार जीत दर्ज कर चुकी है, जबकि कुंदरकी सीट उपचुनाव के बाद भाजपा के खाते में आई है। ऐसे में सीटों के समीकरणों को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
जिले में जनाधार को मजबूत करने में जुटी
रालोद के लिए एक और सकारात्मक पहलू यह माना जा रहा है कि मुरादाबाद के प्रभारी मंत्री रालोद कोटे से हैं। पार्टी कार्यकर्ता इसे संगठन के लिए संजीवनी के रूप में देख रहे हैं। लंबे समय से जिले में रालोद का कोई विधायक निर्वाचित नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी अब अपने जनाधार को मजबूत करने की कोशिश में जुटी दिखाई दे रही है।
4 जून को आरएलडी का शक्ति प्रदर्शन
रालोद ने 4 जून को मुरादाबाद क्षेत्र में एक बड़ी रैली आयोजित करने की घोषणा की है। इस रैली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के शामिल होने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषक इस कार्यक्रम को रालोद के शक्ति प्रदर्शन और चुनावी तैयारियों की शुरुआत के रूप में देख रहे हैं। इसके अलावा ठाकुरद्वारा के पूर्व विधायक विजय यादव का रालोद में शामिल होना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि चौधरी चरण सिंह का मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों से विशेष संबंध रहा है और यह इलाका कभी रालोद का मजबूत गढ़ माना जाता था। ऐसे में पार्टी एक बार फिर इस क्षेत्र में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है।
आपको बता दें 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव जयंत चौधरी की आरएलडी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ा था। जिसमें पार्टी 33 सीटों पर लड़कर 9 सीटें जीती थी। वहीं लोकसभा चुनाव 2024 में आरएलडी एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। दो सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार उतरे थे, और दोनों सीटें जीतने में सफल रहे थे।
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