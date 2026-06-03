सपा के गढ़ में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी कल भरेंगे हुंकार, इन सीटों पर निगाह
सपा के गढ़ में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी कल हुंकार भरेंगे। रालोद उन सीटों पर निगाह जमाये है जहां भाजपा अर्से से जीत को तरस गई। रालोद की निगाह ठाकुरद्वारा के अलावा कांठ और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर भी है।
मुरादाबाद यूं तो सपा का गढ़ कहलाता है पर भाजपा के सहयोगी दल रालोद ने अपनी राजनीतिक जमीन बनानी शुरू कर दी है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री रालोद मुखिया जयंत चौधरी ठाकुरद्वारा में होने वाली रैली में सपा के गढ़ में हुंकार भरेंगे। रालोद उन सीटों पर निगाह जमाये है जहां भाजपा अर्से से जीत को तरस गई। नतीजे क्या होंगे किस तरह के समीकरण सामने आएंगे यह वक्त तय करेगा लेकिन रालोद के कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिख रहा है।
अपनी पार्टी के मुखिया की रैली को लेकर उनके प्रदेश स्तरीय नेता और योगी कैबिनेट में मंत्री अनिल कुमार भी सघन जनसंपर्क में जुटे हैं। रालोद वहां गुंजाइश ढूंढ रही है कि जहां भाजपा को भी किसी तरह का ऐतराज नहीं होगा। 2022 में रालोद सपा के साथ मिलकर लड़ी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो गई और जयंत केंद्रीय मंत्री बन गए।
रालोद के नेता कहते हैं कि मुरादाबाद से चौधरी चरण सिंह और अजित चौधरी का गहरा नाता रहा है। अब उसी परिपाटी को पार्टी मुखिया जयंत चौधरी आगे बढ़ाने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एवं रालोद के मुखिया जयंत चौधरी की चार जून को मुरादाबाद में बड़ी रैली क्या गुल खिलाएगी अभी कहना मुश्किल है पर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। भाजपा को पिछले चुनाव में छह में सिर्फ मुरादाबाद नगर सीट मिली थी। कुंदरकी उप चुनाव में जीती थी। चार सीटें सपा के पास हैं।
भाजपा-रालोद गठबंधन से समीकरण बिठाने का प्रयास
जयंत की इस रैली के कई निहितार्थ हैं। पार्टी को मूल मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल अभी किस तरह से सक्रिय होकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रही है। रालोद के स्थानीय नेताओं के अलावा पार्टी में यूपी के बड़े नेता भी सफल बनाने के लिए ताकत झोंक चुके हैं। रालोद के कोटे से मंत्री बने अनिल कुमार प्रभारी मंत्री हैं। वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अक्सर आते हैं। नया एपीसोड इसमें जुड़ा है पूर्व विधायक विजय यादव के रूप में। 2007 में विजय यादव बसपा के टिकट से ठाकुरद्वारा से चुनाव लड़े और जीते। इसे दूरगामी सियासत से जोड़ कर देखा जा रहा है। भाजपा की जीत में कठिन मानी जाने वाली एक सीट पर गठबंधन के समीकरण बिठाने की कोशिश है।
कांठ और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर भी रालोद की निगाह
रालोद की निगाह ठाकुरद्वारा के अलावा कांठ और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर भी है। जहां पार्टी अपना परंपरागत वोट भी मानती है। भले ही रालोद यहां जीती नहीं पर रालोद के नेताओं की सोच है कि भाजपा लगातार हारी सीटों पर रालोद के प्रत्याशी को अवसर दे सकती है। सपा के गढ़ में भाजपा रालोद दोनों के लिए बंजर भूमि पर हो सकता है रालोद के हैंडपंप से विजय श्री का जल निकले इस उम्मीद के साथ उत्साह चरम पर है। इसमें भाजपा और रालोद मिलकर अंजाम देने की जुगत में हैं। सीट कौन सी होगी अभी कहा नहीं जा सकता।
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें