सपा के गढ़ में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी कल भरेंगे हुंकार, इन सीटों पर निगाह

सपा के गढ़ में रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी कल हुंकार भरेंगे। रालोद उन सीटों पर निगाह जमाये है जहां भाजपा अर्से से जीत को तरस गई। रालोद की निगाह ठाकुरद्वारा के अलावा कांठ और मुरादाबाद ग्रामीण सीट पर भी है।

मुरादाबाद यूं तो सपा का गढ़ कहलाता है पर भाजपा के सहयोगी दल रालोद ने अपनी राजनीतिक जमीन बनानी शुरू कर दी है। गुरुवार को केंद्रीय मंत्री रालोद मुखिया जयंत चौधरी ठाकुरद्वारा में होने वाली रैली में सपा के गढ़ में हुंकार भरेंगे। रालोद उन सीटों पर निगाह जमाये है जहां भाजपा अर्से से जीत को तरस गई। नतीजे क्या होंगे किस तरह के समीकरण सामने आएंगे यह वक्त तय करेगा लेकिन रालोद के कार्यकर्ताओं में खासा जोश दिख रहा है।

अपनी पार्टी के मुखिया की रैली को लेकर उनके प्रदेश स्तरीय नेता और योगी कैबिनेट में मंत्री अनिल कुमार भी सघन जनसंपर्क में जुटे हैं। रालोद वहां गुंजाइश ढूंढ रही है कि जहां भाजपा को भी किसी तरह का ऐतराज नहीं होगा। 2022 में रालोद सपा के साथ मिलकर लड़ी पर 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हो गई और जयंत केंद्रीय मंत्री बन गए।

रालोद के नेता कहते हैं कि मुरादाबाद से चौधरी चरण सिंह और अजित चौधरी का गहरा नाता रहा है। अब उसी परिपाटी को पार्टी मुखिया जयंत चौधरी आगे बढ़ाने आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री एवं रालोद के मुखिया जयंत चौधरी की चार जून को मुरादाबाद में बड़ी रैली क्या गुल खिलाएगी अभी कहना मुश्किल है पर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय है। भाजपा को पिछले चुनाव में छह में सिर्फ मुरादाबाद नगर सीट मिली थी। कुंदरकी उप चुनाव में जीती थी। चार सीटें सपा के पास हैं।

भाजपा-रालोद गठबंधन से समीकरण बिठाने का प्रयास जयंत की इस रैली के कई निहितार्थ हैं। पार्टी को मूल मतदाताओं को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल अभी किस तरह से सक्रिय होकर अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम कर रही है। रालोद के स्थानीय नेताओं के अलावा पार्टी में यूपी के बड़े नेता भी सफल बनाने के लिए ताकत झोंक चुके हैं। रालोद के कोटे से मंत्री बने अनिल कुमार प्रभारी मंत्री हैं। वह सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अक्सर आते हैं। नया एपीसोड इसमें जुड़ा है पूर्व विधायक विजय यादव के रूप में। 2007 में विजय यादव बसपा के टिकट से ठाकुरद्वारा से चुनाव लड़े और जीते। इसे दूरगामी सियासत से जोड़ कर देखा जा रहा है। भाजपा की जीत में कठिन मानी जाने वाली एक सीट पर गठबंधन के समीकरण बिठाने की कोशिश है।