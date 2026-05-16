मुंह मीठा कराने की रस्म पड़ी भारी; ससुरालियों को नशीला हलुआ खिलाकर लुटेरी दुल्हन गहने लेकर फरार

ललितपुर में लुटेरी दुल्हन ससुरालियों को हलुआ में नशीला पदार्थ खिला जेवरात और नगदी लेकर साथियों के साथ रफू चक्कर हो गयी। मुंह मीठा कराने की रस्म ससुरालियों को भारी पड़ गई।

ललितपुर के थाना बार क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम पंचायत मर्रौली में शादी के दो दिन बाद ही एक लुटेरी दुल्हन ससुरालियों को हलुआ में नशीला पदार्थ खिला जेवरात और नगदी लेकर साथियों के साथ रफू चक्कर हो गयी। सुबह नींद से जागे परिजनों ने घटना की जानकारी होते ही बार थाना पुलिस को आरोपित के खिलाफ कार्रवाई के लिए तहरीर सौंपी। बार थाना पुलिस को सौंपी तहरीर में ग्राम मर्रौली निवासी रहीश पुत्र खिलन सिंह ने बताया कि विगत 11 मई 2026 को उसकी कोर्ट मैरिज शादी ग्राम जाफरानपुर चंदौली निवासी रागिनी पुत्री लल्लू सोनकर के साथ हिंदू वैदिक रिवाज से हुई थी। यह शादी ग्राम मिदरवाहा थाना कोतवाली महरौनी निवासी साहब सिंह पुत्र शिवराज सिंह ने कराई थी। विवाह कराने के एवज में उसने पैसे भी लिए थे।

ससुरालियों को नशीला हलुआ खिलाया, गहने लेकर दुल्हन फरार विवाह के बाद दुल्हन रागिनी उसके घर में दो दिन रही और विगत 13 मई की रात को उसने हलवा बनाकर सभी ससुरालियों को खिलाया, जिसके बाद सभी गहरी नींद में सो गए। सुबह उसकी नींद खुली। पत्नी के दिखाई नहीं देने पर उसने आवाज लगाई। लेकिन जवाब नहीं मिलने पर उसने रागिनी को घर में तलाश किया। पत्नी के नहीं मिलने पर अलमारी खंगाली तो उसके होश उड़ गए। अलमारी में रखे सोने चांदी के कीमती आभूषण और 70 हजार रुपये गायब थे। इसके बाद उसको जानकारी मिली कि उसकी पत्नी जेवरात और नगदी लेकर अपने साथियों के साथ फरार हो गयी।

पहले ही रची गई थी साजिश पीड़ित पति की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दुल्हन ने पहले से ही साजिश रच रखी थी। उसने सभी को पहले हलुआ में नशीला पदार्थ खिलाया फिर साथियों के साथ रफूचक्कर हो गई। घर के लोगों को पहले पता नहीं चला। वह दुल्हन को आसपास खोजते रहे।