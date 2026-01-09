प्रतिबंधित पशु के कटान की सूचना पर मथुरा में बवाल, कबाड़ गोदामों में लगाई आग, कई थानों की फोर्स तैनात

संक्षेप: मथुरा में प्रतिबंधित पशु के कटान की सूचना के बाद शुक्रवार को बवाल हो गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटने लगे। इससे हालात तनावपूर्ण हो गए। इसी दौरान कुछ लोगों ने कॉलोनी में स्थित तीन कबाड़ गोदामों में आग लगा दी।

यूपी के मथुरा में प्रतिबंधित पशु के कटान की सूचना के बाद शुक्रवार को बवाल हो गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुटने लगे। इससे हालात तनावपूर्ण हो गए। इसी दौरान कुछ लोगों ने कॉलोनी में स्थित तीन कबाड़ गोदामों में आग लगा दी, जिससे अफरा-तफरी मच गई। दमकल विभाग ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद काबू पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने 45 किलो मांस बरामद कर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद मांस के नमूने जांच के लिए वेटरनरी विश्वविद्यालय भेजे गए हैं। इस मामले में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

घटनास्थल पर तनाव देखते हुए कई थानों का फोर्स तैनात किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। घटनाक्रम की शुरुआत शुक्रवार सुबह हुई। थाना हाइवे की चौकी सतोहा के गिरधरपुर वार्ड की अजय नगर कालोनी में मांस मिला था। कुछ संगठनों ने इसे प्रतिबंधित पशु का बताते हुए हंगामा किया। दोपहर तक बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। इसी दौरान कबाड़ के तीन गोदाम में आग लगा दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और स्थिति संभाली।

मांस को कब्जे में लेकर जांच शुरू एक घंटे की मशक्कत के बाद दमकलों की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया गया। पुलिस ने मौके से करीब 45 किलो संदिग्ध मांस को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। एसपी सिटी राजीव कुमार और सीओ रिफाइनरी अनिल कपरवान सहित तीन थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरा बनाकर स्थिति को नियंत्रित किया। हिंदूवादी संगठनों ने आरोप लगाया कि जब पुलिस मांस की तलाशी के लिए कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन चला रही थी, तभी एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने अपने ही कबाड़ के गोदामों में आग लगा दी। बताया गया कि यह आगजनी तीन अलग-अलग स्थानों पर की गई। हिंदू संगठनों का कहना है कि आग प्रशासन का ध्यान भटकाने और कथित साक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से लगाई गई थी।