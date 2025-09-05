Riot in Moradabad Fighting over old rivalry stones thrown from roof police took charge मुरादाबाद में बवाल: पुरानी रंजिश में मारपीट, छत पर चढ़कर फेंके गए पत्थर, पुलिस ने संभाला मोर्चा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
मुरादाबाद में बवाल: पुरानी रंजिश में मारपीट, छत पर चढ़कर फेंके गए पत्थर, पुलिस ने संभाला मोर्चा

मुरादाबाद में शुक्रवार को बवाल हो गया। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सुबह शुरू हुआ विवाद शाम तक जारी रहा। कहासुनी से शुरू हुई बातचीत पथराव तक पहुंच गई।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, मुरादाबादFri, 5 Sep 2025 10:37 PM
यूपी के मुरादाबाद में शुक्रवार को बवाल हो गया। पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। सुबह शुरू हुआ विवाद शाम तक जारी रहा। कहासुनी से शुरू हुई बातचीत पथराव तक पहुंच गई। बवाल को देखते हुए लोग घरों में कैद हो गए। इसके बाद भी उपद्रवी नहीं मानें। लोगों ने छतों पर चढ़कर एक-दूसरे के ऊपर पथराव किया। पुलिस को जब घटना की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंची और जैसे-तैसे स्थिति को संभाला, लेकिन शाम होते ही फिर से पथराव शुरू हो गया। घटना में कई लोग घायल हो गए। पथराव का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पाकबड़ा थाना क्षेत्र के उमरी सब्जीपुर गांव में डीलर खलील और आरिफ के बीच दो साल से रंजिश चली आ रही है। दो साल पहले आरिफ ने खलील की कोटे की दुकान खत्म करा दी थी। तभी से खलील आरिफ से रंजिश मानता चला आ रहा है। शुक्रवार की सुबह से ही दोनों पक्षों के बीच हल्की-हल्की चिंगारी सुलग रही थी। दोपहर होते-होते विवाद शुरू हो गया। पहले दोनों के बीच नोकझोंक हुई। हालांकि कुछ लोगों ने उस समय दोनों के बीच बीच-बचाव करा दिया, लेकिन शाम होते ही दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों में गाली गलौच शुरू हुई। उसके बाद दोनों पक्ष लाठी डंडे लेकर निकल आए।

जमकर मारपीट हुई। क्षेत्र में बवाल देखते हुए लोग अपने-अपने घरों में घुस गए। इसके बाद दोनों पक्षों अपने-अपने घरों की छत पर चढ़कर एक दूसरे के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। तकरीबन आधा घंटा चले पथराव से गांव में अफरा तफरी मची रही। पथराव को देख लोग घरों में कैद हो गए। चारों तरफ से चीख पुकार मच रही थी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी योगेश कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे।

पुलिस के पहुंचने पर भी दोनों पक्षों में दस मिनट तक पथराव चलता रहा। उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते जैसे तैसे स्थिती को संभाला। झगड़े में भूरा, सिब्ते, संजीदा, नदीम घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल भेजा। उसके बाद दोनों पक्षों के लोग गांव से भाग निकले। गांव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस गश्त कर रही है। घटनास्थल वाली जगह पर पुलिस लगा दी गई है।

