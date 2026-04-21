रिंकू सिंह ने मंगेतर प्रिया सरोज संग काशी विश्वनाथ मंदिर में टेका माथा, अयोध्या भी जाएंगे
क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी होने वाली पत्नी और सांसद प्रिया सरोज के साथ सोमवार को वाराणसी पहुंचे। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उनके फैंस ने तस्वीरें लेने के लिए भीड़ लगा दी। हाल ही में आईपीएल में अर्धशतकीय पारी खेलकर केकेआर को जीत दिलाने के बाद उनका यह दौरा खासा चर्चा में है।
UP News: क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी होने वाली पत्नी और मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज के साथ सोमवार को वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं आज यानी मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उनके फैंस ने तस्वीरें लेने के लिए भीड़ लगा दी। हाल ही में आईपीएल में अर्धशतकीय पारी खेलकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाने के बाद उनका यह दौरा खासा चर्चा में है।
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह, सांसद प्रिया सरोज के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार और देश की खुशहाली, सुख-समृद्धि व सफलता की कामना की। रिंकू सिंह को देखने के लिए उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही वह मंदिर पहुंचे, लोगों ने “हर-हर महादेव” के जयघोष के साथ उनका जोरदार स्वागत किया।
प्रशंसकों में उनके साथ फोटो खिंचवाने और एक झलक पाने की उत्सुकता साफ दिखाई दी। दर्शन-पूजन के बाद रिंकू सिंह ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ मिलाकर सभी का धन्यवाद जताया। इसके बाद उन्होंने कॉरिडोर का अवलोकन किया और गंगा द्वार से स्टीमर के जरिए नमो घाट के लिए रवाना हो गए।
रिंकू सिंह सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ सोमवार को एयरपोर्ट पहुंचे थे। जहां कुछ देर वीआईपी लाउंज में रुकने के बाद दोनों करखियांव स्थित प्रिया सरोज के आवास के लिए रवाना हो गए। जानकारी के मुताबिक, रिंकू सिंह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन करने के बाद बाद अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें