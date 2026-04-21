रिंकू सिंह ने मंगेतर प्रिया सरोज संग काशी विश्वनाथ मंदिर में टेका माथा, अयोध्या भी जाएंगे

क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी होने वाली पत्नी और सांसद प्रिया सरोज के साथ सोमवार को वाराणसी पहुंचे। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उनके फैंस ने तस्वीरें लेने के लिए भीड़ लगा दी। हाल ही में आईपीएल में अर्धशतकीय पारी खेलकर केकेआर को जीत दिलाने के बाद उनका यह दौरा खासा चर्चा में है।

UP News: क्रिकेटर रिंकू सिंह अपनी होने वाली पत्नी और मछलीशहर की सांसद प्रिया सरोज के साथ सोमवार को वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे। वहीं आज यानी मंगलवार को श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उनके फैंस ने तस्वीरें लेने के लिए भीड़ लगा दी। हाल ही में आईपीएल में अर्धशतकीय पारी खेलकर कोलकाता नाइट राइडर्स को जीत दिलाने के बाद उनका यह दौरा खासा चर्चा में है।

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह, सांसद प्रिया सरोज के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और विधि-विधान से दर्शन-पूजन किया। इस दौरान उन्होंने अपने परिवार और देश की खुशहाली, सुख-समृद्धि व सफलता की कामना की। रिंकू सिंह को देखने के लिए उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे ही वह मंदिर पहुंचे, लोगों ने “हर-हर महादेव” के जयघोष के साथ उनका जोरदार स्वागत किया।

प्रशंसकों में उनके साथ फोटो खिंचवाने और एक झलक पाने की उत्सुकता साफ दिखाई दी। दर्शन-पूजन के बाद रिंकू सिंह ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ मिलाकर सभी का धन्यवाद जताया। इसके बाद उन्होंने कॉरिडोर का अवलोकन किया और गंगा द्वार से स्टीमर के जरिए नमो घाट के लिए रवाना हो गए।