कश्मीर के डोडा में यूपी का जवान रिंकल बालियान भी शहीद, दस की जान गई, 11 एयरलिफ्ट

कश्मीर के डोडा में यूपी का जवान रिंकल बालियान भी शहीद, दस की जान गई, 11 एयरलिफ्ट

संक्षेप:

कश्मीर के डोडा में यूपी के हापुड़ के रहने वाले जवान रिंकल बालियान भी शहीद हो गए हैं। 200 फीट गहरी खाई में बुलेटप्रूफ ट्रक के गिरने के कारण दस जवानों की जान गई है। 11 जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Jan 23, 2026 11:41 am ISTYogesh Yadav हापुड़ संवाददाता
जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना के बुलेटफ्रूफ ट्रक के 200 फीट गहरी खाई में गिरने से यूपी के हापुड़ के जवान रिंकल बालियान भी शहीद हो गए हैं। रिंकल हाफिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भटैल के रहने वाले थे। रिंकल की इस हादसे में शहीद होने की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई। उम्मीद की जा रही है कि दोपहर तक शव गांव में पहुंच जाएगा और सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। हादसे में दस जवानों की जान चली गई है। 11 जवानों को एयर लिफ्ट करके अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

रिंकल बालियान 2016 में भारीतय सेना में भर्ती हुए थे। इस समय वह डोडा में तैनात थे। जवान के शहीद होने की जानकारी मिलने के बाद से मां मंजू और पत्नी रिंकी का रो रोककर बुरा हाल है। गांव की महिलाएं उन्हें सांत्वना देने में जुटी हैं। रिंकल की करीब पांच साल पहले शादी हुई थी। बताया गया कि रिंकल को दो बच्चे हैं। बड़ी बेटी तीन साल की और एक बेटा एक साल का है। रिंकल का छोटा भाई ऋषभ बालियान भी भारतीय सेना में है। परिजन और ग्रामीण शहीद जवान के शव के आने का इंतजार कर रहे हैं। आसपास के गांवों से भी लोग जवान के शहीद होने की सूचना मिलने पर उसके घर शोक व्यक्त करने के लिए पहुंच गए हैं।

आतंक विरोधी मिशन पर निकले थे जवान

हादसा तब हुआ जब जम्मू-कश्मीर में आतंक विरोधी मिशन पर सेना के जवान बुलेटप्रूफ वाहन कैस्पिर से निकले थे। इसी दौरान डोडा में उनका ट्रक 200 फीट गहरी खाई में गिर गया। इस दर्दनाक हादसे में दस जवान शहीद हो गए, जबकि 11 घायल हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा भदरवाह-चंबा रोड पर नौ हजार फीट ऊंचे खन्नी टॉप पर हुआ।

बताया जाता है कि खराब मौसम के बीच दुगर्म क्षेत्र में चढ़ाई के दौरान चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिस कारण ये हादसा हुआ। चार जवान घटनास्थल पर ही शहीद हो गए। बाकी जवानों को बाहर निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, जहां छह और जवान वीरगति को प्राप्त हो गए। घायल 11 जवानों में से दस को उधमपुर के कमांड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक जवान को भदरवाह के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।