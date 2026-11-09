गुरु के देखते-देखते शिष्य भगवान हो गया; पहले रजनीश का चरण स्पर्श कहते, फिर आशीर्वाद देने लगे ओशो

ओशो के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है। कभी छात्रवृत्ति के लिए अपने शिक्षक के पास पहुंचे रजनीश वक्त के साथ आचार्य और फिर ओशो बन गए। उनकी तीन किताबों पर लिखे अलग-अलग संदेशों के जरिए यह बदलाव सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने यह किस्सा शेयर किया है।

प्रयागराज, मुख्य संवाददाता। प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु आचार्य रजनीश, जिन्हें दुनिया ओशो के नाम से जानती है, के जीवन से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा सामने आया है। यह किस्सा उनके विद्यार्थी जीवन से लेकर आध्यात्मिक गुरु बनने तक के सफर को एक अनोखे अंदाज में दर्शाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू ने इस रोचक किस्से को अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया है। जस्टिस काटजू ने लिखा है कि जब वह 1960 के दशक में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के विद्यार्थी थे तो अपने शिक्षक डॉक्टर एसएस रॉय से यह रोचक किस्सा सुना था। डॉ. रॉय पहले मध्य प्रदेश के सागर विश्वविद्यालय में दर्शनशास्त्र के शिक्षक थे।

डॉ. रॉय ने बताया था कि सागर विश्वविद्यालय में एक दिन रजनीश नाम का एक गरीब परिवार का छात्र उनके पास आया। उसने दर्शनशास्त्र में एमए करने की इच्छा जताई, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण वह फीस देने में असमर्थ था। छात्र की लगन और पढ़ाई के प्रति रुचि देखकर डॉ. रॉय ने उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था करवाई। इसी छात्रवृत्ति की मदद से रजनीश ने अपनी एमए की पढ़ाई पूरी की। थोड़े समय बाद डॉ. रॉय सागर विवि छोड़कर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक हो गए। कुछ समय बाद उन्हें डाक से रजनीश की लिखी गई एक पुस्तक प्राप्त हुई। पुस्तक पर रजनीश ने अपने हाथों से लिखा था- ‘आपके आज्ञाकारी शिष्य रजनीश द्वारा लिखित पुस्तक, आपके चरण स्पर्श।’

कुछ साल बाद डॉ. रॉय को रजनीश की लिखी एक और पुस्तक मिली। इस बार पुस्तक पर लिखा था –‘आचार्य रजनीश की ओर से सप्रेम भेंट।’ समय के साथ रजनीश की पहचान और प्रतिष्ठा बढ़ती गई। कई वर्षों बाद डॉ. रॉय को उनकी तीसरी पुस्तक प्राप्त हुई। इस बार पुस्तक पर लिखा था–‘भगवान रजनीश के आशीर्वाद के साथ।’