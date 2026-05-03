तीसरी मंजिल से गिराई ईंट मामूम के सिर पर गिरी, बुरी तरह घायल; बंदरों ने कर दिया कांड

शिवानी सुबह अपने घर के बाहर सड़क पर बैठकर चाय-बिस्किट खा रही थी। इसी दौरान कॉलोनी की एक इमारत की तीसरी मंजिल पर मौजूद बंदरों ने ईंटों से खेलना शुरू कर दिया। अचानक एक बंदर ने दो ईंट नीचे फेंक दीं, जिनमें से एक सीधे बच्ची के सिर पर आ गिरी। जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई।

चंदौसी शहर में बढ़ते बंदरों के आतंक ने अब लोगों की जान पर बन आना शुरू कर दिया है। ताजा मामला हाता नखाशा स्थित कांशीराम कॉलोनी का है, जहां शनिवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में चार वर्षीय मासूम शिवानी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है और नगर में बंदरों के बढ़ते खतरे को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।

बंदरों के तीसरी मंजिल से ईंट गिराने से बच्ची घायल बताया जाता है कि कांशीराम कॉलोनी निवासी शिवानी सुबह अपने घर के बाहर सड़क पर बैठकर चाय-बिस्किट खा रही थी। इसी दौरान कॉलोनी की एक इमारत की तीसरी मंजिल पर मौजूद बंदरों ने ईंटों से खेलना शुरू कर दिया। अचानक एक बंदर ने दो ईंट नीचे फेंक दीं, जिनमें से एक सीधे बच्ची के सिर पर आ गिरी। तेज चोट लगने से शिवानी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी, जबकि दूसरी ईंट पास में गिरी।

बंदरों के आतंक से स्थानीय लोग हुए परेशान स्थानीय लोगों का कहना है कि कांशीराम कॉलोनी समेत शहर के कई इलाकों में बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बंदर अक्सर छतों पर रखे सामान को उठाकर फेंक देते हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर पालिका और संबंधित विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने बंदरों को पकड़वाने और शहर में उनकी संख्या नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। फिलहाल मासूम शिवानी की हालत चिंताजनक बनी हुई है।

प्राथमिक उपचार के बाद मासूम को किया गया रेफर परिजन बच्ची को आनन-फानन में चन्दौसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहां भी स्थिति नाजुक बनी रहने पर परिजन उसे शहर के सुभाष रोड स्थित एक निजी अस्पताल में ले गए, जहां उसका इलाज जारी है।