यूपी में रईसजादों ने पार कर दीं हदें, भीख मांगने वाली नाबालिग से की दरिंदगी, वीडियो बनाकर किया वायरल

आगरा में दरिंदगी का मामला सामने आया है। रईसजादों ने एक भीख मांगने वाली नाबालिग के साथ अपनी हवस मिटाई। आरोपी के साथियों ने दोनों का अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, आगराTue, 19 Aug 2025 10:30 AM
यूपी सरकार और पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी महिलाओं और बच्चियों के साथ गलत काम रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन महिलाओं और मासूम के साथ छेड़खानी और दरिंदगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला आगरा से सामने आया है। यहां रईसजादों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर डालीं। रईसजादों ने एक भीख मांगने वाली नाबालिग के साथ अपनी हवस मिटाई। आरोपी के साथियों ने दोनों का अश्लील वीडियो बनाया और फिर उसे वायरल कर दिया। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में एक युवक दिख रहा है। उसका नाम भी बताया जा रहा है मगर पीड़िता का कोई सुराग नहीं है। आशंका है पीड़िता भीख मांगने वाली है। हालांकि हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता।

जानकारी के अनुसार सोमवार को 24 सेकंड का एक वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में युवक एक नाबालिग के साथ गलत काम कर रहा है। कुछ लोगों के हंसने की आवाज आ रही है। वायरल वीडियो पुलिस के पास भी पहुंचा। वीडियो के पीछे की कहानी भी वायरल हुई। बताया गया कि वीडियो संजय प्लेस के स्काई टॉवर का है। शनिवार को गुफा मॉडल शॉप के बाहर से तीन-चार युवक एक नाबालिग को बहाने से अपने साथ लेकर गए थे। उसे कोई लालच दिया था। एक युवक ने दुराचार किया। उसके साथियों ने वीडियो बनाया। एक साथी ने ही वीडियो वायरल कर दिया। मुख्य आरोपित की पहचान पुलिस को हो गई है। वह करबला इलाके का निवासी बताया जा रहा है।

पीड़िता नहीं मिल रही

इंस्पेक्टर हरीपर्वत प्रदीप त्रिपाठी ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है। पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़िता का पता नहीं चल पा रहा है। दुराचार में कार्रवाई को पीड़िता का होना जरूरी है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मुकदमा तो लिख सकती है मगर आरोपियों को जेल भेजने को पीड़िता का मेडिकल और बयान जरूरी हैं। इस मामले में जो भी आरोपित हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।

पहले भी हो चुकी है ऐसी घटना

पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। वर्ष 2018 में फुटपाथ पर सो रही मासूम बच्ची से दुराचार किया गया था। आरोपित ने गला दबाकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से घटना का खुलासा किया था। आरोपित को सजा हो चुकी है। अब वायरल वीडियो में घटना जिस स्थान की बताई जा रही है, पुलिस चौकी वहां से चंद कदम की दूरी पर है। इसके बावजूद घटना हो गई। वहां के लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं।

