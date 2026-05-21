माफिया उधम सिंह पर एक लाख का इनाम करने की तैयारी; 70 से ज्यादा मुकदमे, STF कर रही तलाश

मेरठ के वांटेड अपराधी उधम सिंह पर डीआईजी कलानिधि नैथानी ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज से जमानत लेने का आरोप है। उसकी तलाश में मेरठ पुलिस और एसटीएफ जुटी हैं।

अपराध माफिया और वांटेड उधम सिंह पर मेरठ डीआईजी कलानिधि नैथानी ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। आरोपी पर इससे पहले मेरठ एसएसपी अविनाश पांडेय ने 25 हजार का इनाम घोषित किया था। उधम ने फर्जी दस्तावेज बनाकर जमानत ली थी, जिसके बाद उसके खिलाफ सरूरपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में उधम सिंह की तलाश की जा रही है। इनाम बढ़ते ही आरोपी उधम सिंह के पीछे एसटीएफ भी लग गई है। मेरठ पुलिस इनाम बढ़ाकर एक लाख करने की तैयारी में है और फाइल तैयार कर ली गई है। फिलहाल उधम सिंह के गोवा या नेपाल होने की सूचना पुलिस के पास है।

उधम सिंह की तलाश में STF मेरठ के सरूरपुर थानाक्षेत्र के कस्बा करनावल निवासी उधम सिंह यूपी का चिन्हित अपराध माफिया है। उस पर 71 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें हत्या, रंगदारी और कातिलाना हमले समेत कई तरह के अपराध हैं। उधम ने 21/22 जुलाई 2021 को करनावल में ही एक बैंक अधिकारी को धमकी दी और रंगदारी मांगी थी। 22 जुलाई को पुलिस ने उधम सिंह और उसके 30 से ज्यादा साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। उधम की गिरफ्तारी की थी। इसके बाद उसको मेरठ जेल से उन्नाव जेल शिफ्ट कर दिया था। चार साल और आठ माह जेल में रहने के बाद 26 मार्च 2026 को उधम सिंह जेल से जमानत पर छूटा था। इसके बाद से उधम सिंह अंडरग्राउंड है। वहीं, दूसरी ओर पुलिस ने जांच शुरू की तो खुलासा हुआ कि उधम सिंह की जमानत अनवर निवासी जसड़ सरूरपुर मेरठ और बागपत के छपरौली निवासी राहुल ने ली थी।

50 हजार का इनामी हुआ उधम सिंह उधम सिंह की जमानत लेने वाले दोनों जमानती अनवर और राहुल ने सात मई को न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में अर्जी दाखिल कर जमानत वापस ले ली। वहीं, पुलिस ने 13 मई को उधम सिंह के गैर जमानती वारंट हासिल किए और 25 हजार का इनाम एसएसपी मेरठ अविनाश पांडेय ने घोषित किया था। उधम सिंह पर इनाम 50 हजार होते ही एसटीएफ भी गिरफ्तारी के लिए पीछे लग गई है। हालांकि वर्तमान स्थिति में नेपाल में कोई भी कार्रवाई यूपी पुलिस के लिए आसान नहीं है।