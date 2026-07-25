50 हजार का इनाम, 38 मुकदमे...सुशील मूंछ का शूटर विपुल उर्फ 'खूनी' एनकाउंटर में ढेर

मेरठ में एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी सुशील मूंछ गैंग के शार्प शूटर और हिस्ट्रीशीटर खूनी को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हिस्ट्रीशीटर के ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हैं।

Meerut News: यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 50 हजार के इनामी सुशील मूंछ गैंग के शार्प शूटर और कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विपुल उर्फ खूनी को बागपत के सिंघावली अहीर में एनकांउटर में शनिवार शाम को मार गिराया। आरोपी के पास से एक बाइक, दो पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। शामली में वर्ष 2014 में हुए हत्याकांड में विपुल वादी, गवाहों को धमकी दे रहा था और रंगदारी मांग रहा था। आरोपी सुपारी लेकर हत्या करने का काम भी करता था। फिलहाल प्रकरण में शामली पुलिस को सूचना दी गई है।

अपराधी विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल सिंह शामली के कांधला थाने के गांव भभीसा का निवासी था। विपुल की कांधला थाने में हिस्ट्रीशीट 24-ए खुली हुई थी। वह कुख्यात सुशील मूंछ गैंग का सदस्य रहा है। आरोपी ने सुशील मूंछ के कहने पर कई वारदात अंजाम दी थी। इसके खिलाफ 38 मुकदमे अलग अलग जिलों के थानों में दर्ज थे। विपुल ने 14 जुलाई 2014 को अपने ही गांव में अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की हत्या कर दी थी। इस संबंध में मुकदमे का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और आरोपी विपुल जमानत पर जेल से बाहर आया था।

कोर्ट में तारीख पर नहीं जा रहा था विपुल फिलहाल विपुल कोर्ट में तारीख पर नहीं जा रहा था और उसके वारंट जारी हुए थे। आरोपी विपुल वादी और गवाहों को भी धमकी दे रहा था। साथ ही मुकदमा वादी अशोक को ही धमकी देकर उससे रंगदारी मांग रहा था। इसी को लेकर शामली पुलिस ने विपुल पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। शामली पुलिस आरोपी की तलाश में लगी थी और दूसरी ओर, एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही थी। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने बागपत के सिंघावली अहीर में शनिवार शाम को विपुल को घेर लिया। विपुल ने एसटीएफ पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में विपुल को तीन गोलियां लगी। अस्पताल में विपुल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सिंघावली अहीर थाने में घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल शामली पुलिस को एनकाउंटर की सूचना दी गई है।

ये वारदात दी थी अंजाम वर्ष 2014 में शामली के कांधला थानाक्षेत्र के गांव एलम में कुख्यात बदमाश भीम भभीसा को आलम गांव में उसकी परिचित महिला मित्र के घर बुलाकर लोहे के रोड से मारकर हत्या कर दी थी। वारदात में विपुल के बुआ के बेटे सुमित और अमित भी शामिल रहे थे। वर्ष 2017 में विपुल खूनी ने अपनी बहन की ससुराल मानपुर सहारनपुर में एक गाड़ी लूटी थी। इसी मामले में मुखबिरी के शक में मानपुर की महिला प्रधान की घर में घुसकर हत्या कर दी थी।