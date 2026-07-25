50 हजार का इनाम, 38 मुकदमे...सुशील मूंछ का शूटर विपुल उर्फ 'खूनी' एनकाउंटर में ढेर
मेरठ में एसटीएफ ने 50 हजार के इनामी सुशील मूंछ गैंग के शार्प शूटर और हिस्ट्रीशीटर खूनी को एसटीएफ ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हिस्ट्रीशीटर के ऊपर 38 मुकदमे दर्ज हैं।
Meerut News: यूपी एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने 50 हजार के इनामी सुशील मूंछ गैंग के शार्प शूटर और कुख्यात हिस्ट्रीशीटर विपुल उर्फ खूनी को बागपत के सिंघावली अहीर में एनकांउटर में शनिवार शाम को मार गिराया। आरोपी के पास से एक बाइक, दो पिस्टल और कारतूस बरामद किए गए। शामली में वर्ष 2014 में हुए हत्याकांड में विपुल वादी, गवाहों को धमकी दे रहा था और रंगदारी मांग रहा था। आरोपी सुपारी लेकर हत्या करने का काम भी करता था। फिलहाल प्रकरण में शामली पुलिस को सूचना दी गई है।
अपराधी विपुल उर्फ खूनी पुत्र नेत्रपाल सिंह शामली के कांधला थाने के गांव भभीसा का निवासी था। विपुल की कांधला थाने में हिस्ट्रीशीट 24-ए खुली हुई थी। वह कुख्यात सुशील मूंछ गैंग का सदस्य रहा है। आरोपी ने सुशील मूंछ के कहने पर कई वारदात अंजाम दी थी। इसके खिलाफ 38 मुकदमे अलग अलग जिलों के थानों में दर्ज थे। विपुल ने 14 जुलाई 2014 को अपने ही गांव में अशोक पुत्र सुखबीर के भाई पवन की हत्या कर दी थी। इस संबंध में मुकदमे का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और आरोपी विपुल जमानत पर जेल से बाहर आया था।
कोर्ट में तारीख पर नहीं जा रहा था विपुल
फिलहाल विपुल कोर्ट में तारीख पर नहीं जा रहा था और उसके वारंट जारी हुए थे। आरोपी विपुल वादी और गवाहों को भी धमकी दे रहा था। साथ ही मुकदमा वादी अशोक को ही धमकी देकर उससे रंगदारी मांग रहा था। इसी को लेकर शामली पुलिस ने विपुल पर 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। शामली पुलिस आरोपी की तलाश में लगी थी और दूसरी ओर, एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही थी। एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने बागपत के सिंघावली अहीर में शनिवार शाम को विपुल को घेर लिया। विपुल ने एसटीएफ पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में विपुल को तीन गोलियां लगी। अस्पताल में विपुल को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सिंघावली अहीर थाने में घटना को लेकर मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिलहाल शामली पुलिस को एनकाउंटर की सूचना दी गई है।
ये वारदात दी थी अंजाम
वर्ष 2014 में शामली के कांधला थानाक्षेत्र के गांव एलम में कुख्यात बदमाश भीम भभीसा को आलम गांव में उसकी परिचित महिला मित्र के घर बुलाकर लोहे के रोड से मारकर हत्या कर दी थी। वारदात में विपुल के बुआ के बेटे सुमित और अमित भी शामिल रहे थे। वर्ष 2017 में विपुल खूनी ने अपनी बहन की ससुराल मानपुर सहारनपुर में एक गाड़ी लूटी थी। इसी मामले में मुखबिरी के शक में मानपुर की महिला प्रधान की घर में घुसकर हत्या कर दी थी।
दिल्ली और यूपी में 38 मुकदमे
विपुल पर पहला मुकदमा शामली के कांधला थाने में वर्ष 2005 में दर्ज किया गया। इसके बाद दिल्ली, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर में 38 मुकदमे आरोपी पर दर्ज हुए थे। इनमें एक मुकदमा दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने भी दर्ज किया था। इनमें लूट, हत्या और सुपारी लेकर कत्ल करने जैसे संगीन अपराध शामिल थे। एएसपी एसटीएफ ब्रिजेश सिंह ने बताया, विपुल नाम के अपराधी पर 50 हजार का इनाम था और एसटीएफ तलाश में लगी थी। बागपत में आमने सामने की मुठभेड़ में विपुल को गोली लगी थी और उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने विपुल को मृत घोषित कर दिया है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।