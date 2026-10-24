साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकती पुनरीक्षण अदालत, हाईकोर्ट ने खारिज की पत्नी की याचिका
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले में पति समेत आठ आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय ने कहा कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में हाईकोर्ट अपीलीय अदालत की तरह साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता।
प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और मारपीट के मामले में पति समेत आठ आरोपियों को बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय ने कहा कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में हाईकोर्ट अपीलीय अदालत की तरह साक्ष्यों का दोबारा मूल्यांकन नहीं कर सकता। बरी करने के आदेश में हस्तक्षेप तभी किया जा सकता है, जब उसमें स्पष्ट कानूनी त्रुटि, गंभीर अनियमितता या न्याय की विफलता सामने आए। अदालत ने अंजू शर्मा की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी।
मामले के अनुसार, कानपुर नगर की अंजू शर्मा का विवाह 25 अप्रैल 2007 को गौरव शर्मा के साथ हुआ था। पत्नी का आरोप था कि विवाह के बाद पति गौरव शर्मा, सास माया शर्मा, ससुर एससी शर्मा, जेठ गगन शर्मा और चचिया ससुर महेश चंद्र शर्मा दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वे कार और 50 हजार रुपये नकद की मांग करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गई।
2013 में खारिज हो गई थी अपील
इस मामले में नौबस्ता थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए, 323, 504, 506 और दहेज निषेध अधिनियम की धाराओं 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। सुनवाई के बाद अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर ने पांच मार्च 2011 को सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। इसके खिलाफ पत्नी की अपील भी 24 अगस्त 2013 को खारिज हो गई थी। इसके बाद उसने हाईकोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई कि विचारण अदालतों ने उसके बयान और अभियोजन के महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर उचित विचार नहीं किया।
दबाव बनाने में दर्ज कराया था जहर देने का मामला
वहीं, बचाव पक्ष ने कहा कि मुकदमा पति पर पत्नी द्वारा कथित रूप से जहर देने के मामले में दर्ज प्राथमिकी के जवाब में दबाव बनाने के लिए दर्ज कराया गया था। हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को बरी किए जाने के बाद उसके निर्दोष होने की धारणा और मजबूत हो जाती है। पुनरीक्षण अदालत केवल इसलिए बरी करने के फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती कि साक्ष्यों की दूसरी व्याख्या भी संभव है। अदालत को यह देखना होता है कि फैसले में कोई स्पष्ट अवैधता या ऐसी गंभीर त्रुटि तो नहीं है, जिससे न्याय प्रभावित हुआ हो। हाईकोर्ट ने पाया कि दोनों विचारण अदालतों के फैसलों में ऐसी कोई कानूनी त्रुटि, गंभीर अनियमितता या विकृति नहीं है, जिसके आधार पर हस्तक्षेप किया जाए। इसी आधार पर अदालत ने पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी और आरोपियों को बरी किए जाने का फैसला बरकरार रखा।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
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