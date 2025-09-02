नायब तहसीलदारों को दायित्व देकर निपटाए जाएंगे राजस्व वाद, 422 खाली पदों से बढ़ा बोझ
राजस्व परिषद राजस्व वादों को निस्तारित कराने के लिए तहसीलदारों की कमी को देखते हुए नायब तहसीलदारों को प्रभार देकर राजस्व वाद निस्तारित कराने जा रहा है। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एसवीएस रंगाराव ने इस संबंध में मंगलवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है।
राजस्व परिषद राजस्व वादों को निस्तारित कराने के लिए तहसीलदारों की कमी को देखते हुए नायब तहसीलदारों को प्रभार देकर राजस्व वाद निस्तारित कराने जा रहा है। प्रदेश में 766 तहसीलदार के पद स्वीकृत हैं, लेकिन 328 ही तैनात हैं और 16 प्रतिनियुक्ति पर दूसरे विभागों में हैं। इसलिए नायब तहसीलदारों को प्रभारी तहसीलदार बनाकर मुकदमे निस्तारित कराए जाएंगे।
आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद एसवीएस रंगाराव ने इस संबंध में मंगलवार को मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि मौजूदा समय 422 तहसीलदार के पद खाली हैं। इसलिए प्रत्येक तहसील में न्यूनतम एक तहसीलदार की तैनाती नहीं हो पा रही है। प्रदेश के तहसीलदार प्रशासनिक और तहसीलदार न्यायिक के पदों पर शत-प्रतिशत तैनाती न हो पाने के करण सामान्य प्रशासन व न्यायिक काम सुचारू रूप से नहीं हो पा रहे हैं।
प्रदेश में तहसीलदार संवर्ग के अधिकारियों की कमी से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का तात्कालिक समाधान करने के लिए नायब तहसीलदारों को प्रभार देने की सहमति बनी है। सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी के रूप में तहसीलदार के पदनाम से न्यायिक एवं प्रशासनिक दायित्व देते हुए रोस्टर निर्धारित करते हुए काम कराया जाएगा। इसके लिए नायब तहसीलदारों को कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। तहसीलदार का पदीय दायित्वों का निवर्हन किए जाने के आधार पर सेवा संबंधी लाभ के लिए कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। जिलाधिकारी इसके आधार पर दायित्व तय करते हुए काम कराएंगे।
न्यायालय और वाद की स्थिति
|कुल न्यायालय
|कुल वाद
|निस्तारित
|विचाराधीन
|3072
|25.88 करोड़
|24.71 करोड़
|1.17 करोड़
रात्रि प्रवास न करने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई: स्वतंत्रदेव
उधर, ग्रामीण क्षेत्रों में नल से बेहतर जलापूर्ति सुनिश्चित करने और योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारी तैनाती वाले क्षेत्रों में ही रात्रि प्रवास करेंगे। इससे समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके और परियोजनाओं की मॉनिटरिंग हो सके। यह निर्देश जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा बैठक में दिए। जल निगम ग्रामीण मुख्यालय में आयोजित बैठक में उन्होंने प्रबंध निदेशक जल निगम ग्रामीण को निर्देश दिए कि वे औचक निरीक्षण कर जांचें कि अधिकारी तैनाती वाले स्थलों पर रात्रि प्रवास कर रहे हैं या नहीं।