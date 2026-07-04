मौत का बदला: दिन में सांप के बच्चे को मारा, रात में पांचवी के छात्र को 'नागिन' ने डंसा
बागपत में नौ साल के बच्चे को एक सांप ने डंस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बच्चे ने दिन में सांप के बच्चे को मार डाला था और रात में सांप ने उसे डंस लिया। लड़के के पिता की भी सांप के डसने से मौत हुई थी।
Baghpat News: नाग-नागिन को लेकर फिल्मों और किताबों में बहुत सी कहानियां दर्शाई गई हैं। नाग की मौत के बाद नागिन के बदले की कहानिया भी लोगों ने खूब सुनी होंगी। बागपत जिले से कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां कांशीराम कॉलोनी में नौ साल के बच्चे की सांप के डसने से मौत हो गई। परिजनों के अनुसार बच्चे ने दिन में सांप के बच्चे को मार डाला था। अब क्षेत्र में चर्चा है कि नागिन ने अपने बच्चे की मौत का बदला ले लिया है। फिलहाल बच्चे की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
कांशीराम कॉलोनी निवासी शबनम ने बताया कि उसका नौ वर्षीय बेटा अयान कक्षा पांच का छात्र था। शुक्रवार रात अयान घर में सो रहा था। देर रात उसे सांप ने डस लिया। उसके शोर मचाने पर परिवार के लोगों की आंख खुली तो उन्होंने सांप को नाली से बाहर जाते हुए देखा। परिजन अयान को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार शाम अयान ने कॉलोनी के मैदान में खेलते समय सांप के एक बच्चे को मार दिया था। इसके बाद देर रात घर में सोते समय उसे सांप ने डस लिया। परिजनों ने शनिवार को गमगीन माहौल में अयान के शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।
दो साल पहले पिता को भी सांप ने डसा था
इस हादसे ने इसलिए भी लोगों को झकझोर दिया कि करीब दो वर्ष पहले अयान के पिता नदीम की भी सांप के डसने से मौत हो चुकी है। एक ही परिवार में दूसरी बार सांप के डसने से मौत होने पर परिजनों में भय का माहौल है। लोगों का कहना है कि कॉलोनी और आसपास क्षेत्र में अक्सर सांप दिखाई देते हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और वन विभाग से क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर सांपों को पकड़ने, झाड़ियों की सफाई कराने की मांग की है।
झाड़ू में छिपे सांप ने महिला को डंसा
वहीं दूसरी ओर संभल जिले के लिए थाना बनियाठेर क्षेत्र के गांव गुमथल में शुक्रवार सुबह झाड़ू में छिपे सांप ने महिला को डंस लिया। परिजन तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चन्दौसी लेकर आए, जहां उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार होने पर घर भेज दिया गया। गांव गुमथल निवासी सोनी पत्नी हरिओम शुक्रवार की सुबह पांच सो कर उठी थी। इसके बाद घर में साफ सफाई करने के लिए घर में रखी झाड़ू उठे तो उसमें छुपे बैठे सांप ने डंस लिया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चन्दौसी लेकर आए। चिकित्सक ने हालत सामान्य होने पर महिला को घर भेज दिया।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।