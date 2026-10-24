आगरा शिक्षक MLC के तीन बूथों पर फिर होगा चुनाव, रिटर्निंग ऑफिसर ने आयोग को भेजा लेटर

यूपी विधान परिषद चुनाव के बाद आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन मतदान स्थलों पर दोबारा वोटिंग होगी। रिटर्निंग अधिकारी ने पुनर्मतदान कराने की संस्तुति के साथ भारत निर्वाचन आयोग को लेटर भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद इन स्थलों पर फिर से वोटिंग होगी।

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन मतदेय स्थलों पर दोबारा वोटिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने पुनर्मतदान कराने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की ओर से 24 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। वहीं, आयोग की मंजूरी मिलने के बाद इन मतदेय स्थलों पर दोबारा वोटिंग होगी।

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जिन तीन मतदेय स्थलों पर पुनर्मतदान की संस्तुति की गई है, उनमें मतदान स्थल संख्या 20, तहसील कैंपस खेवरागढ़ कक्ष संख्या एक,मतदान स्थल संख्या 21, क्षेत्र पंचायत कार्यालय सैंया कक्ष संख्या एक और मतदान स्थल संख्या 26, क्षेत्र पंचायत कार्यालय फतेहाबाद कक्ष संख्या एक शामिल हैं। इन मतदेय स्थलों पर दोबारा वोटिंग कराने के लिए निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है।

स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच खंड स्नातक और छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 23 अक्टूबर को मतदान संपन्न हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 49.75 प्रतिशत वोटिंग हुआ, जबकि आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 59.82 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं, मेरठ में 35.81 प्रतिशत, लखनऊ में 39.83 प्रतिशत, वाराणसी में 41.11 प्रतिशत और इलाहाबाद-झांसी में 41.40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

गोरखपुर-फैजाबाद में सबसे अधिक 79.32 मतदान खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में गोरखपुर-फैजाबाद में सबसे अधिक 79.32 प्रतिशत मतदान हुआ। बरेली-मुरादाबाद में 73.69 प्रतिशत, वाराणसी में 69.87 प्रतिशत, आगरा में 59.82 प्रतिशत, मेरठ में 57.64 प्रतिशत और लखनऊ में 52.19 प्रतिशत मतदान हुआ।

सपा ने धांधली का लगया था आरोप गौरतलब है कि आगरा के फतेहाबाद में समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर पर धांधली करने का आरोप लगाया और सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ। जिसमें उन्होंने भाजपा पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यहां पर वोट की लूट पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर करा रहे हैं। साथ ही दोबारा मतदान की मांग करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की गई है।