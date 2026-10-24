Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आगरा शिक्षक MLC के तीन बूथों पर फिर होगा चुनाव, रिटर्निंग ऑफिसर ने आयोग को भेजा लेटर

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यूपी विधान परिषद चुनाव के बाद आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन मतदान स्थलों पर दोबारा वोटिंग होगी। रिटर्निंग अधिकारी ने पुनर्मतदान कराने की संस्तुति के साथ भारत निर्वाचन आयोग को लेटर भेजा है। मंजूरी मिलने के बाद इन स्थलों पर फिर से वोटिंग होगी।

UP MLC Election
यूपी एमएलसी चुनाव

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के तीन मतदेय स्थलों पर दोबारा वोटिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने पुनर्मतदान कराने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भेजा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की ओर से 24 अक्टूबर को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। वहीं, आयोग की मंजूरी मिलने के बाद इन मतदेय स्थलों पर दोबारा वोटिंग होगी।

प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, आगरा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के जिन तीन मतदेय स्थलों पर पुनर्मतदान की संस्तुति की गई है, उनमें मतदान स्थल संख्या 20, तहसील कैंपस खेवरागढ़ कक्ष संख्या एक,मतदान स्थल संख्या 21, क्षेत्र पंचायत कार्यालय सैंया कक्ष संख्या एक और मतदान स्थल संख्या 26, क्षेत्र पंचायत कार्यालय फतेहाबाद कक्ष संख्या एक शामिल हैं। इन मतदेय स्थलों पर दोबारा वोटिंग कराने के लिए निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजा गया है।

ये भी पढ़ें:MLC की 11 सीटों पर वोटिंग खत्म, सबसे ज्यादा गोरखपुर, सबसे कम लखनऊ में मतदान

स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में वोटिंग प्रतिशत

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के पांच खंड स्नातक और छह खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 23 अक्टूबर को मतदान संपन्न हुआ। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, आगरा खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 49.75 प्रतिशत वोटिंग हुआ, जबकि आगरा खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 59.82 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। वहीं, मेरठ में 35.81 प्रतिशत, लखनऊ में 39.83 प्रतिशत, वाराणसी में 41.11 प्रतिशत और इलाहाबाद-झांसी में 41.40 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया।

ये भी पढ़ें:सनातन में नहीं रहना, धर्म परिवर्तन करूंगा; आगरा में रो पड़े सपा MLC प्रत्याशी

गोरखपुर-फैजाबाद में सबसे अधिक 79.32 मतदान

खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में गोरखपुर-फैजाबाद में सबसे अधिक 79.32 प्रतिशत मतदान हुआ। बरेली-मुरादाबाद में 73.69 प्रतिशत, वाराणसी में 69.87 प्रतिशत, आगरा में 59.82 प्रतिशत, मेरठ में 57.64 प्रतिशत और लखनऊ में 52.19 प्रतिशत मतदान हुआ।

ये भी पढ़ें:यूपी कांग्रेस दिल्ली में लाएगी 50 हजार की भीड़, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

सपा ने धांधली का लगया था आरोप

गौरतलब है कि आगरा के फतेहाबाद में समाजवादी पार्टी ने पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर पर धांधली करने का आरोप लगाया और सपा प्रत्याशी आकाश अग्रवाल का रोते हुए वीडियो वायरल हुआ। जिसमें उन्होंने भाजपा पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। वहीं, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि यहां पर वोट की लूट पूर्व मंत्री रामसकल गुर्जर करा रहे हैं। साथ ही दोबारा मतदान की मांग करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की गई है।

अलीगढ़ में भिड़े सपा और भाजपा कार्यकर्ता

अलीगढ़ में अतरौली के केएमवी इंटर कॉलेज में बने मतदान केन्द्र पर भाजपा और सपा कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मामले की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस मामले में सपा नेता ने बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। पूर्व सांसद राजवीर सिंह राजू पर भी आरोप लगाए गए हैं।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

और पढ़ें
Agra Agra News Agra Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi NewsUP Newsआगरा शिक्षक MLC के तीन बूथों पर फिर होगा चुनाव, रिटर्निंग ऑफिसर ने भेजा पत्र