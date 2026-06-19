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कानपुर में रिटायर्ड दारोगा के बेटे को घर से बुलाकर गोली मारी, पुरानी रंजिश में वारदात

sandeep हिन्दुस्तान, संवादादाता, कल्याणपुर (कानपुर)
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कानपुर के कल्याणपुर में पुरानी रंजिश के चलते रिटायर दरोगा के बेटे प्रदीप सिंह को गोली मार दी गई। गोली पेट चीरते हुए आरपार हो गई। गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। पुलिस ने तीन नामजद आरोपितों समेत अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर तीन टीमें तलाश में लगाई हैं।

कानपुर में रिटायर्ड दारोगा के बेटे को घर से बुलाकर गोली मारी, पुरानी रंजिश में वारदात

कानपुर के कल्याणपुर क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते रिटायर दरोगा के बेटे को गोली मारने का मामला सामने आया है। गोली युवक के पेट को चीरते हुए आरपार हो गई। गंभीर हालत में उसे सर्वोदय नगर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के भाई की तहरीर पर कल्याणपुर पुलिस ने तीन नामजद आरोपितों समेत अन्य के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मूल रूप से गाजीपुर निवासी रिटायर्ड दरोगा रविंद्र सिंह आवास विकास-3 में पत्नी और बेटों संदीप व प्रदीप के साथ रहते हैं। प्रदीप हैदराबाद में एक कैब कंपनी में ड्राइवर है। इन दिनों रविंद्र सिंह अपनी कैंसर पीड़ित पत्नी का इलाज फरीदाबाद के एक अस्पताल में करा रहे हैं। मंगलवार को प्रदीप अपने बीमार ताऊ रामजी सिंह को देखने के लिए कानपुर आया था।

घर से बुलाकर पार्क में गोली मारी

आरोप है कि मंगलवार रात इलाके के दीपांकर उपाध्याय, गोकुल शुक्ला, पनकी निवासी रोहित सिंह उर्फ बाबू ठाकुर और अन्य लोगों ने प्रदीप को एक पार्क में बुलाया। वहां सभी ने शराब पी। इसी दौरान होली के समय हुए पुराने विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विरोध करने पर गोकुल, दीपांकर और रोहित ने साथियों के साथ मिलकर प्रदीप की पिटाई कर दी। इसी दौरान दीपांकर ने तमंचे से फायरिंग कर दी। पहला फायर खाली गया, लेकिन दूसरी गोली प्रदीप के पेट में लगी और आरपार निकल गई।

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घटना के बाद आरोपी हुआ फरार

घटना के बाद दीपांकर फरार हो गया। घायल प्रदीप को रोहित और गोकुल ने ही सर्वोदय नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। रोहित ने अपने नाम से अस्पताल में पर्चा बनवाया, जबकि दीपांकर ने इलाज के लिए 70 हजार रुपये जमा कराए थे। प्रदीप के भाई संदीप की शिकायत पर पुलिस ने दीपांकर उपाध्याय, गोकुल शुक्ला, रोहित सिंह समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

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अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती

संदीप ने बताया कि परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। एक तरफ मां फरीदाबाद में कैंसर का इलाज करा रही हैं, दूसरी ओर भाई अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। वहीं, लंबे समय से कैंसर से पीड़ित ताऊ रामजी सिंह का भी सोमवार को निधन हो गया। डीसीपी वेस्ट कासिम आबदी ने बताया कि मामले की कई बिंदुओं पर जांच की जा रही है। नशे के दौरान हवाई फायरिंग की आशंका की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस की तीन टीमें आरोपितों की तलाश में जुटी हैं। गोकुल शुक्ला पर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं।

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