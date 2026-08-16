पैसे न मिलने पर रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने मचाया उत्पात, खुद को कमरे में बंद कर जंगले से दागता रहा गोलियां

पैसे न मिलने पर अलीगढ़ में एक रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने पैसे न मिलने पर घर में जमकर तांडव मचाया। गुस्से में आकर उसने पिता की रिवॉल्वर निकाली और पिता पर तानते हुए फायर कर दिया।

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में एक रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने पैसे न मिलने पर घर में जमकर तांडव मचाया। गुस्से में आकर उसने पिता की रिवॉल्वर निकाली और पिता पर तानते हुए फायर कर दिया। इसके बाद खुद को कमरे में बंद करके जंगले में से लगातार फायर करता रहा। पुलिस पहुंची, तब भी युवक नहीं माना और गोली चलाता रहा। गनीमत रही कि किसी को गोली लगी नहीं। लेकिन, आसपास के लोग सहम गए। करीब एक घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने सूझबूझ से कमरे में दाखिल होकर उसे दबोच लिया। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। युवक को पुलिस थाने ले गई। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।

सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी बेला मार्ग पर रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर राजेश गुप्ता रहते हैं। वे पैरालाइज्ड हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन से उनका बेटा उनसे पैसे मांग रहा था। रविवार शाम को भी उसने पैसे मांगे। मना करने पर वह आग बबूला हो गया और ऊपरी मंजिल पर चला गया। वहां उसने अलमारी में रखी पिता की सरकारी रिवॉल्वर निकाल ली। इसके बाद पिता पर रिवॉल्वर तान दी। बाद में ऊपरी मंजिल से पिता की तरफ फायर किया। फिर खुद को कमरे में बंद कर अंदर से कुंदा लगा लिया।

बेटे ने पिता पर तानी रिवाल्वर कमरे में बंद होने के बाद उसने जंगले में से लगातार फायरिंग शुरू कर दी। सूचना पर एसपी सिटी आदित्य बंसल, सीओ तृतीय सर्वम सिंह, सिविल लाइन इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह व क्वार्सी थाने का पुलिस बल पहुंचा। पुलिसकर्मी पड़ोस की छत से चढ़कर उसके कमरे में पहुंचे, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। उसके पास से रिवॉल्वर भी बरामद की गई। सीओ के अनुसार युवक को थाने लाया गया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह अपने पिता से पैसे मांग रहा था। न मिलने पर ये घटना की। उससे व उसके पिता से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जाएगा।

सीओ ने बातों में उलझाया, इंस्पेक्टर पीछे से कमरे में पहुंचे फायरिंग के दौरान युवक अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठा था। जो भी उससे बात करने जाता। वह सीधे फायर कर देता। ऐसे में पुलिस ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। सीओ तृतीय एक कांस्टेबल को लेकर उसके कमरे के सामने पहुंचे। उसे बातों में उलझाया। कहा कि वह बाहर आ जाए। कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर वह कमरे में लेटकर गेट के नीचे वाली जगह से बात करने लगे। इसी बीच इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह, एसआई अरुण तेवतिया व एक अन्य कांस्टेबल पड़ोस की छत से उसके कमरे तक पहुंचे और पीछे के रास्ते से उसे दबोच लिया।

पुलिस के सामने भी करता रहा फायरिंग गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और अफरा-तफरी मच गई। जब पुलिस पहुंची, तब जाकर लोगों ने हिम्मत दिखाई। हालांकि पुलिस के सामने भी आरोप लगातार फायर करता रहा। वह पांच-छह राउंड फायर कर चुका था।