पैसे न मिलने पर रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने मचाया उत्पात, खुद को कमरे में बंद कर जंगले से दागता रहा गोलियां
पैसे न मिलने पर अलीगढ़ में एक रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने पैसे न मिलने पर घर में जमकर तांडव मचाया। गुस्से में आकर उसने पिता की रिवॉल्वर निकाली और पिता पर तानते हुए फायर कर दिया।
Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ में एक रिटायर्ड दरोगा के बेटे ने पैसे न मिलने पर घर में जमकर तांडव मचाया। गुस्से में आकर उसने पिता की रिवॉल्वर निकाली और पिता पर तानते हुए फायर कर दिया। इसके बाद खुद को कमरे में बंद करके जंगले में से लगातार फायर करता रहा। पुलिस पहुंची, तब भी युवक नहीं माना और गोली चलाता रहा। गनीमत रही कि किसी को गोली लगी नहीं। लेकिन, आसपास के लोग सहम गए। करीब एक घंटे तक चले इस हाईवोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने सूझबूझ से कमरे में दाखिल होकर उसे दबोच लिया। तब जाकर पुलिस ने राहत की सांस ली। युवक को पुलिस थाने ले गई। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र के विष्णुपुरी बेला मार्ग पर रिटायर्ड सब-इंस्पेक्टर राजेश गुप्ता रहते हैं। वे पैरालाइज्ड हैं। उन्होंने बताया कि कुछ दिन से उनका बेटा उनसे पैसे मांग रहा था। रविवार शाम को भी उसने पैसे मांगे। मना करने पर वह आग बबूला हो गया और ऊपरी मंजिल पर चला गया। वहां उसने अलमारी में रखी पिता की सरकारी रिवॉल्वर निकाल ली। इसके बाद पिता पर रिवॉल्वर तान दी। बाद में ऊपरी मंजिल से पिता की तरफ फायर किया। फिर खुद को कमरे में बंद कर अंदर से कुंदा लगा लिया।
बेटे ने पिता पर तानी रिवाल्वर
कमरे में बंद होने के बाद उसने जंगले में से लगातार फायरिंग शुरू कर दी। सूचना पर एसपी सिटी आदित्य बंसल, सीओ तृतीय सर्वम सिंह, सिविल लाइन इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह व क्वार्सी थाने का पुलिस बल पहुंचा। पुलिसकर्मी पड़ोस की छत से चढ़कर उसके कमरे में पहुंचे, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। उसके पास से रिवॉल्वर भी बरामद की गई। सीओ के अनुसार युवक को थाने लाया गया है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि वह अपने पिता से पैसे मांग रहा था। न मिलने पर ये घटना की। उससे व उसके पिता से पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जाएगा।
सीओ ने बातों में उलझाया, इंस्पेक्टर पीछे से कमरे में पहुंचे
फायरिंग के दौरान युवक अपना दिमागी संतुलन भी खो बैठा था। जो भी उससे बात करने जाता। वह सीधे फायर कर देता। ऐसे में पुलिस ने उसे पकड़ने की योजना बनाई। सीओ तृतीय एक कांस्टेबल को लेकर उसके कमरे के सामने पहुंचे। उसे बातों में उलझाया। कहा कि वह बाहर आ जाए। कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर वह कमरे में लेटकर गेट के नीचे वाली जगह से बात करने लगे। इसी बीच इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह, एसआई अरुण तेवतिया व एक अन्य कांस्टेबल पड़ोस की छत से उसके कमरे तक पहुंचे और पीछे के रास्ते से उसे दबोच लिया।
पुलिस के सामने भी करता रहा फायरिंग
गोलियों की आवाज सुनकर आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए और अफरा-तफरी मच गई। जब पुलिस पहुंची, तब जाकर लोगों ने हिम्मत दिखाई। हालांकि पुलिस के सामने भी आरोप लगातार फायर करता रहा। वह पांच-छह राउंड फायर कर चुका था।
नशा मुक्ति केंद्र में रह चुका युवक
एसपी सिटी आदित्य बंसल के अनुसार प्राथमिक पूछताछ में पता चला है कि युवक का अपने पिता से कुछ पैसों को लेकर विवाद है। इसी को लेकर हुए झगड़े के बाद उसने अपने पिता पर रिवाल्वर तान दी और खुद को कमर में बंद करके खिड़की से निकलकर फायरिंग कर रहा था। उसे बातों में उलझाकर बहादुरी का परिचय देते हुए पुलिसकर्मी छत के माध्यम से व्यक्ति तक पहुंचे और उसे पकड़ा गया। व्यक्ति की मानसिक हालत ठीक नहीं बताई गई है। वह पूर्व में नशा मुक्ति केंद्र में रह चुका है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।