अयोध्या में स्टेट बैंक के रिटायर्ड कर्मचारी ने की खुदकुशी, लाईसेंसी बन्दूक से खुद को गोली मारी
अयोध्या में बुधवार दोपहर स्टेट बैंक से रिटायर कर्मचारी रामपाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से खुद को गोली मार ली। उनकी आत्महत्या के बाद रिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआइना कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
अयोध्या में भारतीय स्टेट बैंक के एक रिटायर्ड कर्मचारी ने खुदकुशी कर ली। बुधवार की दोपहर साढ़े 12 बजे के करीब उन्होंने अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर रिटायर्ड कर्मचारी के परिवारीजन और आसपास के लोग दौड़ते हुए मौके पर पहुंचे। वहां रिटायर्ड कर्मचारी रामपाल सिंह (उम्र 80 साल) खून से लथपथ गंभीर हालत में पड़े थे। उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।
अयोध्या के कोतवाली नगर क्षेत्र की देवकाली आदर्श नगर कॉलोनी में बुधवार दोपहर स्टेट बैंक से रिटायर कर्मचारी रामपाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआइना कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
खुद को गोली से उड़ाने वाले रिटायर्ड बैंक कर्मचारी का नाम रामपाल सिंह और उम्र 80 साल थी। भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त होने के बाद वह घर पर ही रहते थे। बताया जा रहा है कि रामपाल सिंह पिछले कई महीनों से डिप्रेशन के शिकार थे। उनका इलाज भी चल रहा था। परिवारीजनों के अनुसार वह मानसिक रूप से काफी परेशान रहा करते थे।
बताया गया कि बुधवार दोपहर करीब 12:30 बजे रामपाल सिंह ने अपनी लाइसेंसी डबल बैरल बंदूक से खुद को गोली मार ली। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो वह गंभीर अवस्था में मिले। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच-पड़ताल शुरू कर दी। रामपाल सिंह की बंदूक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।
घटना के संबंध में जानकारी जुटाई। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। रामपाल सिंह के निधन की खबर से परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में शोक की लहर है। अचानक हुई इस घटना से कॉलोनी के लोग भी सन्न रह गए हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें