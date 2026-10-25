यूपी में रिश्तों का खून: शराब पीने के बाद रिटायर्ड फौजी भाइयों ने खोया आपा, बड़े भाई ने छोटे की कर दी हत्या
यूपी के बुलंदशहर में शराब जान की दुश्मन बन गई। रिटायर्ड फौजी भाइयों ने शराब पीने के बाद आपा खो दिया। दोनों भाइयों में विवाद हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट-पीटकर हत्या कर दी।
बुलंदशहर/गुलावठी, हिन्दुस्तान संवाद। यूपी के बुलंदशहर जिले में रिश्तों का खून हो गया है। भाई ही भाई का दुश्मन बन गया है। घटना गुलावठी के गांव करीमनगर बनबोई का है। साथ में शराब पी रहे फौज से रिटायर्ड सगे भाइयों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ और बड़े भाई ने आपा खो दिया। उसने छोटे भाई के सिर पर चारपाई के पाये से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने आरोपी बड़े भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
गांव करीमनगर बनबोई निवासी 41 वर्षीय रविंद्र सिरोही और हरेंद्र सिरोही दोनों रिटायर्ड फौजी और सगे भाई थे। शनिवार रात दोनों भाई साथ बैठकर शराब पी रहे थे। किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बड़ा भाई हरेंद्र आपा खो बैठा और उसने चारपाई के पाये से छोटे भाई रविंद्र सिरोही के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए।
अस्पताल में तोड़ दिया दम
सिर पर गंभीर चोट लगने से रविंद्र लहूलुहान हो गया। घटना का पता लगते ही परिजनों में हड़कंप मच गया और रविंद्र को लेकर परिजन अस्पताल दौड़े, वहां डॉक्टरों ने रविंद्र को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंच गई और आरोपी हरेंद्र को आला कत्ल के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद रविंद्र का शव गांव लाया गया और गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया।
रिटायरमेंट के बाद परिवार के साथ मेरठ में रह रहे थे रविंद्र
पांच साल पहले फौज से सेवानिवृत हुए रविंद्र सिरोही अपने चार बच्चों और पत्नी के साथ मेरठ में रहते थे। पारिवारिक कारणों के चलते करीब पांच माह से रविंद्र गांव में ही रह रहे थे। रविंद्र और उनका बड़ा भाई हरेंद्र दोनों मिलकर खेती-बाड़ी करते थे। परिजनों के अनुसार आरोपी हरेंद्र सिरोही करीब 10 साल पहले सेवानिवृत्त हुआ था। रविंद्र पारिवारिक विवाद के चलते पिछले पांच माह से गांव में ही रह रहे थे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।