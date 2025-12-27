मंदिर से लौट रहे रिटायर्ड फौजी पर बदमाशों ने की अंधाधुंध फायरिंग, पत्नी ने बताए हमलावरों के नाम
हापुड़ में बदमाशों की दहशत देखने को मिली है। मंदिर से घर लौट रहे रिटायर्ड फौजी पर बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। रिटायर्ड फौजी की पत्नी ने हमलावरों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।
यूपी के हापुड़ में श्यामपुर जट्ट में मंदिर से लौट रहे सेवानिवृत्त फौजी पर कार सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। तीन गोलियां लगने से सेवानिवृत्त फौजी गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे गांव में अफरा तफरी मच गई। उसे गंभीर हालत में मेरठ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। घायल की पत्नी ने पुलिस को हमलावरों के नाम बताते हुए घायल के तीन भतीजों और ग्राम प्रधान पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।
ग्राम श्यामपुर जट्ट निवासी कर्मवीर सिंह करीब 20 साल पहले फौज से सेवानिवृत्त हुए थे। शनिवार सुबह मंदिर से लौट रहे थे। घर के पास पहुंचे तो कार सवार बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ तीन राउंड फायर कर फरार हो गए। तीन गोली लगने से कर्मवीर सिंह घायल हो गए। वहीं गोलियां की आवाज सुनकर अफरा तफरी मच गई। खून से लथपथ कर्मवीर सिंह को परिजनों ने मेरठ के एक अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना पर बाबूगढ़ थाना प्रभारी मुनीष प्रताप सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। फार्रेसिंक टीम ने भी मौके पर साक्ष्य एकत्र किए।
सीसीटीवी फुटेज तलाश रही पुलिस
घायल फौजी की पत्नी रंजना ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि कार सवार अशोक, भोलू, ओमपाल और ग्राम प्रधान पति जितेंद्र सिंह ने तमंचे से जान से मारने की नीयत से उनके पति कर्मवीर सिंह को गोलियां मारी हैं। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक मुनीष प्रताप सिंह ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी की फुटेज की की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
दोनों पक्षों में चल रहा जमीन का विवाद
पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में जमीन का विवाद चल रहा है। 4 दिसंबर 2023 को गांव निवासी शिवराज ने फौजी कर्मवीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि आरोपी कर्मवीर ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से उस पर फायर किया, लेकिन वह बाल-बाल बच गया था। इसके अलावा ग्राम प्रधान पति जितेंद्र ने भी 5 मार्च 2025 को मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि वह गांव में तालाब की सफाई करा रहा था तभी फौजी कर्मवीर की पत्नी और पुत्र सागर ने मारपीट की थी। उसने मां-बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पक्षों में काफी समय से मुकदमेबाजी और विवाद चल रहा है।