रिटायर्ड फौजी ने साले पर गोलियां बरसाकर की हत्या, किस बात पर हुआ था विवाद?
यूपी के प्रतापगढ़ में रिटायर्ड फौजी ने साले की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों ने हमलावर बहनोई को भी पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है।
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में सनसनीखेज मर्डर सामने आया है। यहां पत्नी को मायके ले जाने से नाराज रिटायर फौजी ने मंगलवार दोपहर मेडिकल स्टोर पर बैठे साले की गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। परिजनों ने हमलावर बहनोई को भी पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस कस्टडी में उसे पहले सीएचसी कोहंडौर में भर्ती कराया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। दो थाने की फोर्स के साथ सीओ सिटी, एएसपी और एसपी ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। मृतक के भाई ने अपने बहनोई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।
कोहंडौर थाना क्षेत्र के मदाफरपुर बाजार निवासी 48 वर्षीय देवेन्द्र यादव घर के बाहर के कमरे में मेडिकल स्टोर और कपड़े की दुकान चलाता था। वह मंगलवार दोपहर मेडिकल स्टोर पर बैठा था। तभी उसका बहनोई रिटायर फौजी अमेठी के पीपरपुर खानापुर निवासी कपिल देव यादव बाइक से पहुंचा। कपिलदेव अपनी पत्नी प्रियंका को बिना उससे पूछे मायके ले आने को लेकर साले देवेन्द्र से विवाद करने लगा। विवाद बढ़ा तो वह लाइसेंसी पिस्टल से साले देवेन्द्र यादव पर ताबड़तोड़ गोली चलाने लगा। दिनदहाड़े गोली चलने बाजार में हड़कंप मच गया। लोग देवेंद्र के दुकान पर पहुंचे तो देखा कि गोली लगने से लहूलुहान देवेन्द्र जमीन पर गिरा पड़ा था। वहां मौजूद लोगों ने आरोपी कपिल यादव को घेरकर पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की।
देवेंद्र की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई
इस बीच मदाफरपुर चौकी की पुलिस के साथ कोहंडौर एसओ अनुपम त्रिपाठी, एसओ कंधई आदित्य सिंह मौके पर पहुंचे। घायल देवेंद्र को मेडिकल कॉलेज और हमलावर कपिलदेव को सीएचसी कोहंडौर ले जाया गया। देवेंद्र की मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। हमलावर कपिल देव को सीएचसी से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सीओ सिटी आशुतोष मिश्र, एएसपी पूर्वी आलोक कुमार, एसपी दीपक भूकर ने भी मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।
पिस्टल बरामद कर ली गई
एसपी दीपक भूकर ने बताया कि कोहंडौर के मदाफरपुर बाजार में मंगलवार दोपहर रिटायर फौजी ने अपने साले को गोली मार दी। साला अपनी बहन को सोमवार को ससुराल से मायके ले आया था। इलाज के दौरान साले की मौत हो गई। आरोपी के साथ भी मारपीट की गई है। उसकी पिस्टल बरामद कर ली गई है। पुलिस कस्टडी में उसका इलाज चल रहा है।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें