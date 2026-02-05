Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsRetired SHO sentenced to life imprisonment for custodial shooting death; police's courtroom maneuvering fails
कस्टडी में मौत पर रिटायर एसएचओ को उम्रकैद, 23 साल बाद फैसला, अदालत में पुलिस का खेल भी फेल

कस्टडी में मौत पर रिटायर एसएचओ को उम्रकैद, 23 साल बाद फैसला, अदालत में पुलिस का खेल भी फेल

संक्षेप:

पुलिस कस्टडी में गोली मारकर हत्या के मामले में अदालत ने तत्कालीन एसएचओ को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 23 साल पहले यूपी के आजमगढ़ में रानी की सराय थाने के अंदर वारदात को अंजाम दिया गया था।

Feb 05, 2026 10:53 am ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पुलिस कस्टडी में गोली लगने से हुई मौत के मामले में यूपी की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। आजमगढ़ की जिला एवं सत्र न्यायाधीश जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने रिटायर थानेदार जेके सिंह को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। वारदात के समय जेके सिंह रानी की सराय थाने के एसओ थे। कोर्ट ने एक लाख पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। थानेदार को बचाने के लिए पुलिस ने भी खेल किया लेकिन काम नहीं आया। मामला 29 मार्च 2003 का है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अभियोजन पक्ष के अनुसार मेंहनगर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव के हरिलाल को बैटरी चोरी के आरोप में रानी की सराय पुलिस ने हिरासत में लिया था। रात में इसकी जानकारी मिलने पर हरिलाल के पुत्र जितेंद्र यादव अपने रिश्तेदार रामबचन यादव के साथ थाने पहुंचे। आरोप है कि पूछताछ के दौरान एसओ जेके सिंह के उकसाने पर दरोगा नरेंद्र सिंह ने हरिलाल को गोली मार दी। गोली से गंभीर रूप से घायल जिला अस्पताल में हीरालाल की मौत हो गई।

घटना के समय जितेंद्र और रामबचन को भी पुलिस ने हवालात में बंद कर दिया था। अगले दिन 30 मार्च 2003 को जितेंद्र की तहरीर पर तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह और दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। बाद में शासन ने मामले की जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। सीबीसीआईडी ने फरवरी 2005 में अदालत में चार्जशीट दाखिल की।

ये भी पढ़ें:स्कूटी से छह किमी पीछा कर पुलिस ने सपा नेता को पकड़ा, इलाके में जुलूस भी निकाला

क्या है पूरा मामला

मेंहनगर थाना क्षेत्र के दौलतपुर गांव निवासी हरिलाल यादव को रानी की सराय थाने की पुलिस ने ट्रक के बैटरी चोरी के मुकदमे में 29 मार्च 2003 को गिरफ्तार किया था। पिता की गिरफ्तारी की खबर पाकर उसका बेटा जितेंद्र यादव अपने रिश्तेदार रामबचन यादव के साथ उसी रात भोजन देने के लिए रानी की सराय थाने पर गए थे। बेटा और रिश्तेदार थाने के संतरी को भोजन देने के बाद थाना परिसर में ही परेशान होकर टहल रहे थे। तभी थाने के अंदर से गोली चलने की आवाज आई। जितेंद्र भागकर वहां पहुंचा तो पिता हरिलाल को लहूलुहान देख सन्न रह गया। शोर मचाने लगा तो पुलिस ने रिश्तेदार के साथ उसे हवालात में बंद कर दिया।

इधर, अस्पताल पहुंचने के बाद जब हरिलाल की मौत हो गई तो तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह के साथ पुलिस के होश उड़ गए। जानकारी होने पर काफी संख्या में परिजनों के साथ ग्रामीण थाने पर पहुंच कर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने हिरासत में लिए गए बेटे और रिश्तेदार को रात में ही छोड़ दिया। दूसरे दिन रानी की सराय पुलिस ने सब इंस्पेक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।

दूसरे दिन 30 मार्च 2003 को मृत हरिलाल के पुत्र जितेंद्र की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने धारा 302 के तहत तत्कालीन थानाध्यक्ष जेके सिंह और सब इंस्पेक्टर नरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। एसपी ने थानाध्यक्ष और दरोगा को निलंबित कर दिया। बवाल बढ़ते देख पोस्टमार्टम के दौरान काफी संख्या में जिला अस्पताल से लेकर दौलतपुर गांव तक फोर्स तैनात रही।

2005 में सीबीसीआईडी को सौंप दी गई थी जांच

पुलिस से न्याय न मिलने की आशंका जताते हुए वादी जितेंद्र सिंह ने शासन से गुहार लगाई थी। शासन ने सितंबर 2003 में जांच सीबीसीआईडी को सौंप दी। फरवरी 2005 में आरोपी जेके सिंह और दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। सुनवाई के दौरानदरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह की 2017 में मृत्यु हो गई।

चार के खिलाफ मुकदमे की संस्तुति

पुलिस हिरासत में हरिलाल की हुई हत्या के मुकदमे में कुल सात गवाह थे। सुनवाई के दौरान ही वादी मुकदमा जितेंद्र यादव समेत चार गवाह आरोपियों के खिलाफ गवाही देने से मुकर गए। बुधवार को कोर्ट ने फैसले में गवाही से मुकरने वाले वादी समेत चार के खिलाफ प्रकीर्ण दर्ज करने की संस्तुति की है।

पुलिस ने धारा बदलने का किया खेल

हरिलाल की हत्या के मामले में पहले रानी की सराय में दरोगा के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज हुआ था। बाद में शहर कोतवाली में दर्ज हुए मुकदमे को पुलिस ने रानी की सराय थाने के मुकदमे में मर्ज कर दिया। इधर, रानी की सराय थाने में पहले से दर्ज मुकदमे में पुलिस ने आरोपी दरोगा नरेंद्र बहादुर सिंह को बचाने के इरादे से हत्या की धारा 302 को हटाकर कोर्ट में दाखिल चार्जशीट में गैर इरादतन हत्या की धारा 304 ए में परिवर्तित कर दिया था।

कभी-कभार गांव जाता है जेके सिंह

वाराणसी के चौबेपुर के छितौनी का रहने वाला जयेंद्र कुमार सिंह उर्फ जेके सिंह गांव बहुत कम आता जाता है। 10 दिन पहले वह गांव गया था। वह और उसके भाई ज्ञानेंद्र सिंह दोनों पुलिस में दरोगा थे। दो रिटायर हो चुके हैं। आजमगढ़ में ही दोनों ने मकान बनवा लिया है।