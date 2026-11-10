रिटायर दरोगा भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार, 77.80 लाख रुपए की ठगी
यूपी के प्रयागराज में रिटायर डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गया। दरोगा से 77.80 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली गई। शातिर ठगों ने खुद को एटीएस का आईजी बताकर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का डर दिखाया।
प्रयागराज, वरिष्ठ संवाददाता। यूपी के प्रयागराज में रिटायर दरोगा को 10 दिन तक कथित डिजिटल अरेस्ट का झांसा देकर 77.80 लाख रुपये की साइबर ठगी कर ली गई। आरोप है कि शातिर ठगों ने खुद को लखनऊ पुलिस मुख्यालय का इंस्पेक्टर और एटीएस का आईजी बताकर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का डर दिखाया। व्हाट्सएप पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट, समझौते से संबंधित दस्तावेज और असलहे-कारतूस की तस्वीरें भेजकर बैंक खातों में रुपये ट्रांसफर कराए। साइबर क्राइम पुलिस तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है।
कौंधियारा के रहने वाले गजेंद्र नाथ मिश्र करीब दिन साल पहले यूपी पुलिस में दरोगा के पद से सेवानिवृत्त हुए है। उनकी तहरीर के मुताबिक, 30 अक्तूबर को एक शख्स ने फोन कर खुद को लखनऊ पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ निरीक्षक आकाश शर्मा बताया। उसने कहा कि उनके दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 23 अक्तूबर एक मोबाइल नंबर जारी कर आपराधिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद एटीएस के कथित वरिष्ठ निरीक्षक नीरज पांडेय से बात कराकर नॉन इन्वॉल्वमेंट सर्टिफिकेट (एनआईसी) प्राप्त करने का दबाव बनाया गया।
77.80 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए
आरोप है कि नीरज पांडेय ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए कथित एटीएस आईजी विक्रम सिंह से बात कराई। इसके बाद आरोपियों ने व्हाट्सएप पर समझौते से संबंधित दस्तावेज, गिरफ्तारी वारंट और आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी तस्वीरें भेजीं। तस्वीरों में असलहे और कारतूस भी दिखाई दे रहे थे। आरोपियों ने गंभीर आपराधिक गतिविधियों में नाम आने का झांसा देकर पूरे परिवार को कानूनी शिकंजे में फंसने की धमकी दी। लगातार छह दिनों तक पुलिस कार्रवाई का भय दिखाकर डिजिटल अरेस्ट रखा और चार नवंबर को 77.80 लाख रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए गए। उधर, साइबर थाना प्रभारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर ठगी में इस्तेमाल किए गए कथित बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें